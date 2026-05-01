Konuşmaya çağırdıkları gençlere kurşun yağdırdılar: Biri ağır iki yaralı

Olay, Çıkınlar Mahallesi 20. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (22) ve Ç.G. (27), henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından konuşmak üzere cadde üzerine çağrıldı. Buluşma noktasına gelen araçtan inen şüpheli şahıs, hiç vakit kaybetmeden F.K. ve Ç.G.’nin ayaklarına doğru ateş açtı. Meydana gelen silahlı saldırı sonucu F.K. ve Ç.G. kurşunların hedefi olarak yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ve olay esnasında yanında bulunan kimliği belirsiz toplam 3 kişi, geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.