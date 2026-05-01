Konuşmaya çağırdıkları gençlere kurşun yağdırdılar: Biri ağır iki yaralı

Konuşmaya çağırdıkları gençlere kurşun yağdırdılar: Biri ağır iki yaralı

22:511/05/2026, Cuma
Silahlı saldırının ardından bölgede delil çalışması yapıldı.
Silahlı saldırının ardından bölgede delil çalışması yapıldı.

Bolu’nun Çıkınlar Mahallesi’nde konuşmak için çağrıldıkları noktada silahlı saldırıya uğrayan iki genç yaralandı. Şüphelilerin araçla gelerek gençlerin ayaklarına ateş açtığı, saldırı sonrası üç kişinin olay yerinden kaçtığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis geniş çaplı operasyon başlattı.

Bolu’da kimliği belirsiz kişiler tarafından konuşmak için çağrıldıkları sokakta silahlı saldırıya uğrayan 2 genç yaralandı. Olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, Çıkınlar Mahallesi 20. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (22) ve Ç.G. (27), henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından konuşmak üzere cadde üzerine çağrıldı. Buluşma noktasına gelen araçtan inen şüpheli şahıs, hiç vakit kaybetmeden F.K. ve Ç.G.’nin ayaklarına doğru ateş açtı. Meydana gelen silahlı saldırı sonucu F.K. ve Ç.G. kurşunların hedefi olarak yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ve olay esnasında yanında bulunan kimliği belirsiz toplam 3 kişi, geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimliği belirsiz 3 kişi kaçtı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgeyi güvenlik şeridine alan polis ekiplerinin ardından, olay yeri inceleme ekipleri cadde üzerinde delil ve boş kovan çalışması yaptı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.



