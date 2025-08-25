Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak'ta 5 kaçak maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta 5 kaçak maden ocağı imha edildi

16:2225/08/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
5 kaçak maden ocağı imha edildi
5 kaçak maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta, polis ve jandarma tarafından tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Polis ve jandarma ekipleri, Zonguldak'ta kaçak kömür ocaklarına yönelik denetimlerini sürdürdü.


Son bir haftada 14 denetim yapan ekipler, 5 kaçak maden ocağının faal olduğunu tespit etti.


Denetimlerde 2 vinç, 5 vagon, 52 metre ray bulundu. Kaçak kömür üretimi yapan ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.



#Zonguldak
#maden ocağı
#imha
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 2. alım tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?