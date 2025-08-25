Zonguldak'ta 5 kaçak maden ocağı imha edildi

5 kaçak maden ocağı imha edildi
Zonguldak'ta, polis ve jandarma tarafından tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
Polis ve jandarma ekipleri, Zonguldak'ta kaçak kömür ocaklarına yönelik denetimlerini sürdürdü.
Son bir haftada 14 denetim yapan ekipler, 5 kaçak maden ocağının faal olduğunu tespit etti.
Denetimlerde 2 vinç, 5 vagon, 52 metre ray bulundu. Kaçak kömür üretimi yapan ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
#Zonguldak
#maden ocağı
#imha