|
Gündem

Zonguldak'ta karaya oturan geminin mürettebatından bir kişi kaldığı öğretmenevinde hayatını kaybetti

Zonguldak'ta 19 Kasım'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağışların etkisiyle limanda sürüklenmeye başlayan 'Pallada' isimli kuru yük gemisi, ikiye bölündü. Karaya oturan geminin 13 mürettebatı tahliye edilirken, can kaybı yaşanmadı. Ancak öğretmenevine yerleştirilen mürettebattan biri, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

19:14 - 24/11/2023 Cuma
DHA
Zonguldak'ta ikiye bölünen geminin mürettebatından bir kişi kaldığı odada ölü bulundu.

Zonguldak'ta ikiye bölünen geminin mürettebatından bir kişi kaldığı odada ölü bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da karaya vurarak ikiye bölünen 'Pallada' gemisinde görev yapan Ukrayna uyruklu Khalimonchuk Ihor kaldığı öğretmenevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağışların etkisiyle limanda sürüklenmeye başlayan 'Pallada' isimli kuru yük gemisi, ikiye bölündü ve sahil bandındaki yürüyüş yoluna çarparak durabildi. Karaya oturan geminin 13 mürettebatı tahliye edilirken, can kaybı yaşanmadı. Mürettebat, öğretmenevine yerleştirildi. 

Kahvaltı yaptıktan sonra çekildiği odasında ölü bulundu


Bugün sabah saatlerinde Khalimonchuk Ihor, arkadaşlarıyla kahvaltı yaptıktan sonra odasında istirahate çekildi. İddiaya göre arkadaşları kendisinden bir süre haber alamayınca, yetkililerden yardım isteyerek Ihor'un odasına girdi. Arkadaşları, Ukraynalı denizciyi hareketsiz yatarken gördü. 



Görevlilerin aramasıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ihor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ihor'un cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, gemi mürettebatından Azerbaycanlı Ümit Hasanov, teşhis için çağrıldı. Arkadaşının teşhis ettiği denizcinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.



#Zonguldak
#Ereğli
#Fırtına
#Pallada
#Karaya Oturan Gemi
#Mürettebat
#Öğretmenevi
#Kalp Krizi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EGM 10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI? 10 bin polis alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?