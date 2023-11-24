Batan gemideki bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu: Ölü sayısı 5'e yükseldi

Kayıp 12 mürettebattan 3'ünün cenazesi bulunurken, bugün yapılan arama çalışmalarında 2 denizcinin daha cesedine ulaşıldı.

Denizden dalgıçların çıkaracağı cenazenin, askeri alana getirileceği ve ardından otopsi için hastanenin morguna gönderileceği öğrenildi.

Ekiplerin, diğer 7 denizciyi bulmak için de arama çalışmaları devam ediyor.