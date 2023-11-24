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Batan gemideki bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu: Ölü sayısı 5'e yükseldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki fırtınada batan 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinde kaybolan 11 mürettebattan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 5'e yükselirken, 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

13:00 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 14:52 - 24/11/2023 Cuma
DHA
Ekiplerin, diğer 9 denizciyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin, diğer 9 denizciyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da meydana gelen fırtına nedeniyle batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinde kayıp mürettebatı arama çalışmaları, 6'ncı gününde sürüyor.

Geminin yerinin belirlenmesinin ardından dalgıçlar batığın bulunduğu alana yoğunlaştı.

Kayıp 12 mürettebattan 3'ünün cenazesi bulunurken, bugün yapılan arama çalışmalarında 2 denizcinin daha cesedine ulaşıldı.

Denizden dalgıçların çıkaracağı cenazenin, askeri alana getirileceği ve ardından otopsi için hastanenin morguna gönderileceği öğrenildi.

Ekiplerin, diğer 7 denizciyi bulmak için de arama çalışmaları devam ediyor.





#Zonguldak
#Ereğli
#Gemi
#Denizci
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