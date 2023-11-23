Zonguldak'ta batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı: Ereğli pilot benim işim bitti

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları beşinci gününde karadan, havadan ve denizden devam ediyor.

12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinde bir gün sonra bir mürettebatın cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulunmuştu. Yeri belirlendikten sonra aramaların 42 dalgıç tarafından sürdürüldüğü çalışmaların beşinci gününde bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı.