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Zonguldak'ta batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı: Ereğli pilot benim işim bitti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 12 mürettebatıyla birlikte batan Kafkametler adlı geminin telsizinden yapılan son yardım çağrısını, başka bir geminin personelinin telefonla kayda aldığı ortaya çıktı. Kafkametler’in telsiz çağrısında “Ereğli pilot, Kafkametler. Ereğli pilot, benim işim bitti." dediği duyuldu.

21:12 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 22:16 - 23/11/2023 Perşembe
DHA
Kafkametler isimli geminin telsizinden yapılan son yardım çağrısı ortaya çıktı.

Kafkametler isimli geminin telsizinden yapılan son yardım çağrısı ortaya çıktı.

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları beşinci gününde karadan, havadan ve denizden devam ediyor.

Can kaybı ikiye yükseldi

12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinde bir gün sonra bir mürettebatın cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulunmuştu. Yeri belirlendikten sonra aramaların 42 dalgıç tarafından sürdürüldüğü çalışmaların beşinci gününde bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı.

Batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı: Benim işim bitti

Kafkametler isimli geminin telsizinden yapılan son yardım çağrısını, başka bir geminin personelinin telefonla kayda aldığı ortaya çıktı.

Kafkametler’in telsiz çağrısında
“Ereğli pilot, Kafkametler. Ereğli pilot, benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım, tamam. Mendireğe yaslamış durumdayım. Askeri tarafına yasladım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım, askeri tarafına”
dediği duyuldu.

Daha sonra ise Kafkametler ile telsiz irtibatı kesildi.

Kafkametler’in yardım çağrısının ardından bir başka gemiden yapılan telsiz konuşmasında,
“Mendirek dışında askeri taraftalar, köprü üstünü terk etmiş durumdalar. Şu an yardım edilemiyor. Römorkörler kendilerini korumaya çalışıyorlar. O yüzden de römorkörler çıkamıyorlar”
ifadeleri yer aldı.


#Zonguldak
#Ereğli
#Karadeniz
#Gemi
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