Zonguldak'ta batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı: Ereğli pilot benim işim bitti

Kafkametler isimli geminin telsizinden yapılan son yardım çağrısı ortaya çıktı.
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları beşinci gününde karadan, havadan ve denizden devam ediyor.
Can kaybı ikiye yükseldi
12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinde bir gün sonra bir mürettebatın cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulunmuştu. Yeri belirlendikten sonra aramaların 42 dalgıç tarafından sürdürüldüğü çalışmaların beşinci gününde bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı.
Batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı: Benim işim bitti
Kafkametler isimli geminin telsizinden yapılan son yardım çağrısını, başka bir geminin personelinin telefonla kayda aldığı ortaya çıktı.
Daha sonra ise Kafkametler ile telsiz irtibatı kesildi.