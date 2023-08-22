Bol miktarda sıvı alın

: Güneş çarpması sırasında vücut sıvı kaybeder, bu nedenle bol miktarda su içmek önemlidir. Su içmek vücudun yeniden hidrate olmasına yardımcı olur. Ayrıca, elektrolit içeren içecekler veya spor içecekleri gibi sıvıları da tercih edebilirsiniz.