Dünya Sağlık Örgütü, Covid'in yeni EG.5 (Eris) varyantına ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Buna göre, daha önce "gözlem altındaki varyant" olan türün statüsü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirildi ve "Eris"in yaygınlığında dünya genelinde istikrarlı bir artış olduğu kaydedildi.

Eris Varyanti nedir?

Bilimsel adı EG.5.1 olarak adlandırılan eris varyantı, omicron varyantından türediği düşünülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'izlenmesi gereken varyant' olarak açıklanan ve omicron benzeri belirtiler gösteren ve daha bulaşıcı olan Covid-19'un mutasyona uğramış versiyonudur.

Corona Eris nedir?

Yeni varyant EG.5 (Eris) nedir? EG.5, Covid-19'un Omicron varyantının bir alt türü ve dünya çapında dolaşımda olan diğer varyantlarla yakından ilişkili. Virüsün mutasyona uğramış bir versiyonu olarak biliniyor.

EG.5 Eris varyantı nadir?

Eris varyantı, COVID-19'un bir Omicron varyantı olan BA.2'nin bir alt varyantıdır. İlk olarak 2022'nin sonlarında Afrika'da tespit edildi ve o zamandan beri dünya çapında yayıldı. Eris varyantı, BA.2'den daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor ve aşılara karşı daha dirençli olabilir. Ancak, Eris varyantının şiddeti hakkında henüz kesin bir bilgi yok.

Eris varyantının semptomları, diğer COVID-19 varyantlarından farklı değildir. En yaygın semptomlar arasında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, yorgunluk ve baş ağrısı yer alır. Bazı insanlarda tat veya koku kaybı olabilir.

Eris varyantı ile enfekte olduğunuzu düşünüyorsanız, hemen bir test yaptırmalısınız. COVID-19 için test yaptırmak için sağlık uzmanınızla iletişime geçebilir veya bir test merkezine gidebilirsiniz.

EG.5, Covid-19'un Omicron varyantının bir alt türü ve dünya çapında dolaşımda olan diğer varyantlarla yakından ilişkili.

Virüsün mutasyona uğramış bir versiyonu olarak biliniyor.

Haziran ayı sonunda Covid-19 vakalarının yüzde 7,6'sını oluştururken, temmuz sonunda küresel olarak yaygınlığı yüzde 17,4'e yükseldi.

DSÖ, geçen hafta EG.5 (Eris) varyantına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Rapora göre, önceden "gözlem altındaki varyant" olan ve statüsü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirilen Eris'in yaygınlığında istikrarlı bir artış olurken, 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşıldı.

Mevcut kanıtlara dayanarak, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirildi.

Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedildi.

DSÖ'ye göre bu türün halk sağlığı riski, önceki dolaşımdaki varyantlara yakınlığı nedeniyle daha düşük.

Eris varyantı hangi ülkelerde görüldü?

Pandemi birçok kişi tarafından geçmişte kalan bir anı gibi görünse de koronavirüs, virüsün son mutasyona uğramış türleri nedeniyle artan yeni vakalarla yayılmaya devam ediyor. Covid-19'un sene başında EG.5 adı ile tanımlanan yeni alt varyantı, Avrupa'da artış gösteriyor. Vakalar küresel olarak artarken EG.5, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu ay "izlenmesi gereken varyant" listesine alındı. Çin, Japonya ve Güney Kore'deki dolaşımdan kaynaklanıyordu şimdilerde ise Kuzey Amerika ve Avrupa'da da artıyor

EG.5'in (Eris) belirtileri neler?

Johns Hopkins Üniversitesi Moleküler Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Bölümü'nden profesör Andrew Pekosz, üniversitenin halk sağlığı okuluyla yaptığı röportajda EG.5'in semptomlarının diğer varyantlara benzer göründüğünü belirtti.

boğaz ağrısı,

burun akması,

burun tıkanıklığı,

kuru öksürük,

Soğuk algınlığı, grip ya da zatürre gibi hissedilebilir.

DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, ay başında yaptığı açıklamada, "2021 sonundan beri dolaşımda olan diğer Omicron alt serilerine kıyasla EG.5'in şiddetinde bir değişiklik tespit etmiyoruz" dedi.

Oxford Üniversitesi'nden Enfeksiyon ve Bağışıklık Profesörü Andrew Pollard, Euronews'e yaptığı açıklamada, Omicron ve alt varyantlarının virüsün önceki türlerine göre daha az şiddetli olduğuna dair bazı kanıtlar olduğunu kaydetti.

Ancak bunun yorumlanmasının karmaşık olduğunu, zira nüfusun virüse karşı bağışıklığının yüksek olduğu ve insanların bağışıklığının da ciddi hastalıklara karşı savunma yapacağını söyledi.

EG.5 varyantı ölümcül mü?

İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19’un yeni varyantı EG.5 (Eris) virüsü dünyada bazı ülkelerde yayılmaya ve paniğe neden olmaya başlarken, Koranavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 pandemisinin bittiğini ancak virüsün yok olmadığını belirterek “Eskiden olduğu gibi yasaklar kısıtlamalar, geri dönecek diye bir korkumuz olmasın. Bunların tekrar 2020’de 2021’de olduğu gibi bir kaosa dönüşme olasılığı şu an için söz konusu değil. EG.5 varyantının daha ağır bir hastalık daha ölümcül bir hastalık yaptığına dair bilgi sahibi değiliz." dedi.

Eris virüsü Türkiye'de görüldü mü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste dünya genelinde etkili olan yeni varyant 'Eris'in Türkiye'de görülmediğini açıkladı. Bakan Koca, yeni bir 'kapanma'nın söz konusu olmadığını söyledi.

Eris virüsü nedeniyle tekrar sokağa akıma yasağı gelecek mi?