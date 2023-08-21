Beyin cerrahinin en ölümcül tablolarından birisi olarak adlandırılan anevrizma, yani beyin damarlarındaki balonlaşma, her 100 kişiden 3 ila 8'inde görülüyor. İstatistiklere göre anevrizma yırtıldığında meydana gelen beyin kanaması sonrası ise dört hastadan sadece biri kurtarılabiliyor. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarının yaptığı araştırma, henüz kanamadan önce teşhisi konmuş anevrizmaların hangisinin kanama riskinin yüksek olduğunu ve bir an önce açık veya kapalı yöntemlerle tedavi edilmesi gerektiğini ortaya koydu.