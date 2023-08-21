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Deng virüsü bulaşıcı mı?

Deng ateşi, Doğu Afrika'da bulunan bir ateş hastalığıdır. Deng ateşi, sivrisineklerin taşıdığı bir virüsten kaynaklanır. Dang virüsü, hamile bir kişiden çocuğuna geçmesi dışında kişiden kişiye bulaşıcı değildir. Peki deng ateşi belirtileri neler?

17:54 . 21/08/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Deng ateşi nedir? Deng ateşi belirtileri nelerdir?

Deng ateşi nedir? Deng ateşi belirtileri nelerdir?

Deng ateşi, ciddi komplikasyonlara yol açabilir, hatta ölüme neden olabilir. Deng ateşi, Doğu Afrika'da bulunan bir ateş hastalığıdır. Deng ateşi, sivrisineklerin taşıdığı bir virüsten kaynaklanır.

Deng ateşi belirtileri neler?

Deng ateşi, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, eklem ağrıları, kusma ve ishal gibi semptomlara neden olabilir.

Deng ateşi tedavisi var mı?

Deng ateşi için etkili bir tedavi yoktur, ancak semptomların tedavisi mümkündür. Deng ateşi, sivrisineklerden korunarak önlenebilir. Sivrisineklerden korunmak için, sivrisinek kovucu kullanmak, uzun kollu ve uzun bacaklı kıyafetler giymek ve sivrisineklerin bulunduğu yerlerde vakit geçirmemek önemlidir.

Deng ateşi nasıl korunur?

Yıl boyunca vakalar görülmekle birlikte, vaka yoğunluğu yağışın bol olduğu yıllarda artmaktadır. Korunma yöntemlerinin başında sivrisinek ısırıklarına karşı alınacak önlemler yer alır. Kapalı giysiler denk ateşine karşı korunacak en önemli yoldur.


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Deng virüsü bulaşıcı mı?