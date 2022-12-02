Güney Kore - Portekiz Maç Kadrosu

FIFA 2022 Dünya Kupası grup maçları heyecanı devam ediyor. Bugün son 16’ya kalan takımlar kesinleşecek. H grubunda Portekiz gruptan çıkmayı garantiledi. Güney Kore bugün Portekiz karşısında mutlak galibiyet yakalayarak Gana’nın puan kaybetmesini bekleyecek. İşte kadrolar.
GÜNEY KORE - PORTEKİZ İLK 11’LERİ VE KADROLARI
GÜNEY KORE
1 Seung-Gyu Kim
3 Jin-Su Kim
4 Min-Jae Kim
15 Moon-Hwan Kim
19 Young-Gwon Kim
5 Woo-Young Jung
6 In-Beom Hwang
7 Heung-Min Son
22 Chang-Hoon Kwon
25 Woo-Yeong Jeong
9 Gue-Sung Ch
PORTEKİZ
22 Diego Costa
2 Diogo Dalot
3 Pepe
20 Joao Cancelo
24 Antonio Silva
6 João Palhinha
14 William Carvalho
23 Matheus Nunes
9 Andre Silva
10 Bernardo Silva
15 Rafael Leao