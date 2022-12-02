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Güney Kore - Portekiz Maç Kadrosu

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası grup maçlarında son güne girildi. Bugün G ve H grubunda 4 takım mücadele edecek. Sonuçlara göre son 16 tura kalan bütün takımlar belli olmuş olacak. Günün açılış maçında saat 18:00’da Güney Kore ve Portekiz karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkmayı garantileyen Portekiz'de bugün ilk 11’de hangi futbolcuların olacağı merak konusu oldu. Güney Kore - Portekiz maçının ilk 11’leri ve kadrolarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güney Kore - Portekiz Maç Kadrosu
Güney Kore Portekiz Kadro

FIFA 2022 Dünya Kupası grup maçları heyecanı devam ediyor. Bugün son 16’ya kalan takımlar kesinleşecek. H grubunda Portekiz gruptan çıkmayı garantiledi. Güney Kore bugün Portekiz karşısında mutlak galibiyet yakalayarak Gana’nın puan kaybetmesini bekleyecek. İşte kadrolar.

GÜNEY KORE - PORTEKİZ İLK 11’LERİ VE KADROLARI

GÜNEY KORE

1 Seung-Gyu Kim

3 Jin-Su Kim

4 Min-Jae Kim

15 Moon-Hwan Kim

19 Young-Gwon Kim

5 Woo-Young Jung

6 In-Beom Hwang

7 Heung-Min Son

22 Chang-Hoon Kwon

25 Woo-Yeong Jeong

9 Gue-Sung Ch

PORTEKİZ

22 Diego Costa

2 Diogo Dalot

3 Pepe

20 Joao Cancelo

24 Antonio Silva

6 João Palhinha

14 William Carvalho

23 Matheus Nunes

9 Andre Silva

10 Bernardo Silva

15 Rafael Leao

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