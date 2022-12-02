Güney Kore - Portekiz Maç Kadrosu

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası grup maçlarında son güne girildi. Bugün G ve H grubunda 4 takım mücadele edecek. Sonuçlara göre son 16 tura kalan bütün takımlar belli olmuş olacak. Günün açılış maçında saat 18:00’da Güney Kore ve Portekiz karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkmayı garantileyen Portekiz'de bugün ilk 11’de hangi futbolcuların olacağı merak konusu oldu. Güney Kore - Portekiz maçının ilk 11’leri ve kadrolarına haberimizden ulaşabilirsiniz.