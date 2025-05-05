Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yapılan açıklamada, 52 kızamık vakasının 34’ünün yurt dışından geldiği, 18’inin ise ülke içinde bulaştığı belirtildi. Son vaka ise 1 Mayıs Perşembe günü kayıtlara geçti. Yetkililer, bu artışın 2019 yılında kaydedilen 194 vakadan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını vurguluyor. O dönemden bu yana ilk kez kızamık vakalarının yeniden ciddi bir artış göstermesi, halk sağlığı açısından dikkatle izleniyor.

HANGİ BULAŞICI HASTALIKLARDA ARTIŞ VAR?

KDCA, sadece kızamık değil, aynı zamanda tüberküloz ve uyuz gibi diğer bulaşıcı hastalıklarda da yükseliş eğilimi görüldüğüne dikkat çekti. Uzmanlar, özellikle uluslararası seyahatlerin artışıyla birlikte bulaşıcı hastalık riskinin yeniden gündeme geldiğini belirtiyor.

KIZAMIK NEDİR?

Kızamık, yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, kırmızı gözler ve ışığa karşı hassasiyet gibi semptomlarla başlayan bulaşıcı bir hastalıktır . Enfeksiyondan birkaç gün sonra, genellikle yüzde kırmızı, benekli bir döküntü belirir ve vücuda yayılır. Kızamık aşısı 1963'te uygulanmaya başlamadan önce, ABD'de her yıl yaklaşık 3 ila 4 milyon kızamık vakası yaşanıyordu.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI NEDİR?

Sürü bağışıklığı, bir toplumda yeterli sayıda kişinin aşılama yoluyla veya bir enfeksiyondan kurtularak bir hastalığa karşı bağışıklık kazanmasıyla oluşur.

KIZAMIK AŞISI ETKİLİ Mİ?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, kızamık aşısı 2000-2020 yılları arasında dünyada yaklaşık 31,7 milyon ölümü önledi.



















