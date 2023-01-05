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Hac yeni kayıtlar alınıyor mu?

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adaylar, işlemlerini 4 Ocak itibariyle başladı. Suudi Arabistan, 2022'de salgın tedbirleri kapsamında, Türkiye'den sadece 37 bin 770 hacı adayını kabul etmişti. Bu sene ilk defa hacca başvuracaklar da ön kayıtlarını yapabilecek. Daha önce kaydı olmayanların başvurularını yaptıktan sonra anlaşmalı bankalardan ön kayıt ücreti ödemeleri gerçekleştirecek. Peki yeni hac kayıt başvurusu ne zaman sona erecek? 2023 hac kayıtları nereden nasıl yapılacak? Daha önce ve yeni kayıt yaptıranların hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac fiyatları ne kadar? İşte 2023 hacca ilişkin tüm detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HAC KAYIT BAŞVURU EKRANI 2023: Yeni hac kayıtları var mı? Hac ön kayıt başvuruları ne zaman, kuralar ne zaman çekilecek?
2023 hac kayıtları ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 haccının yapılmadığını, dolayısıyla bu yıllarda ön kayıtları almadıklarını anımsattı.

Suudi Arabistan makamlarının 2022'de salgın tedbirleri kapsamında, Türkiye'den sadece 37 bin 770 hacı adayını kabul ettiğini hatırlatan Bircan, geçen yıl yapılan hac organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hac ön kayıtları
Hac ön kayıtları

2023 hac ön kayıt başvurusu ne zaman?

2023 hac ibadeti için ön kayıtlarının başlaması için yoğun bir talebin olduğunu dile getiren Bircan, "Hac ve Umre Kurulumuzun aldığı karar gereği ilk defa hacca başvuracak vatandaşlarımıza bir imkan tanındı. Bu imkan sonucunda vatandaşlarımız, 5-26 Ocak'ta müracaatlarını gerçeleştirebilirler.

2023 hac için ön kayıtlar nereden yapılacak?

Kutsal topraklara gidip hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları ön kayıt başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

Daha önce kaydı olmayanların başvurularını yaptıktan sonra anlaşmalı bankalardan ön kayıt ücreti ödemeleri gerektiğine dikkati çeken Bircan, şu bilgileri verdi:

"Ücreti yatırdıktan sonra konaklama tercihlerinde bulunacaklar. Alt ve üst kategoriler var. Vatandaşlarımız, ekonomik durumlarına göre tercihte bulunabilecekler. Yanında kiminle gidiyorlarsa onu da yazacaklar ve 2023 yılı için belirlenecek tarihte önceden bekleyen kardeşlerimizle kuraya girecekler. Kurada isimleri çıktığı takdirde hac ibadetini yapmaya gidebilecekler."

Türkiye'den hacca ne kadar kişi gidecek?
Türkiye'den hacca ne kadar kişi gidecek?

Bu sene hacca kaç kişi gidecek?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 9 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde 2023 hac ön protokolünü imzalayacağını belirten Bircan, toplantıda Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Türkiye'ye ayıracağı hac kotasının belli olacağını söyledi.

Bu yıl hacca gideceklerin geçen yıla oranla çok daha fazla olacağını tahmin ettiklerini aktaran Bircan, vatandaşların rahat ve huzurlu şekilde hac ibadetlerini yapmaları için daha fazla gayret göstereceklerini kaydetti.

Hac fiyatları
Hac fiyatları

2023 hac ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:

  • 2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası
  • 3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası
  • 4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

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