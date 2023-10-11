|
Özgün

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2024 Hac ön kayıt başvuru e-devlet ekranı

Hac ön kayıt başvuruları tamamlandı ve adayların odağı hac kura çekim tarihine yöneldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ön başvurular 11 Ekim tarihine kadar alındı. 2024 hac ibadeti için kura çekimi ne zaman, hac fiyatları ne kadar? İşte, ayrıntılar...

10:12 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hac kura çekilişi

Hac kura çekilişi

Hac kuralarının ne zaman çekileceği, 2024 yılında hacca gitmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 11 Ekim'de sona erecek olan hac ön kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte hac kuraları gündeme gelecek. Peki, 2024 hac kuraları ne zaman çekilecek?

2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi.

Açıklamada, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." denildi.

Buna göre; hac kuraları bu yıl ekim ayının sonu veya kasım ayının başı itibarıyla çekilecek.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hacı adayları, 11 Ekim'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak "http://ddo.link/hac" dijital hizmeti üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek.

Önceki yıllarda başvuru yapanlar ise konaklama türü, birliktelik bağlantısı ve kuraya katılmak istediği il gibi bilgileri aynı ekran üzerinden güncelleyebilecek.



#hac
#hac kura çekilişi
#hac çekilişi
#diyanet
#hac kuraları
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEBBİS giriş! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)