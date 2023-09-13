Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.