|
Özgün

Hac ön kayıtları başladı! 2024 hac ön kayıt başvurusu nasıl yapılır? Diyanet hac ön kayıt ekranı

Hac ön kayıt işlemleri bugün başladı. Diyanet İşleri 2024 yılı hac için ön kayıtları başlattı. 2024 yılında hacca gitmek isteyen hacı adayları e-devlet aracılığıyla ön kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor. Daha önceki yıllarda kayıt yaptıran hacı adaylarının kayıtları otomatik olarak yenilenecek. Peki, hac ön kayıt başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? Diyanet hac ön kayıt ekranı haberimizde.

13:09 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hac ön kayıtları

Hac ön kayıtları

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2024 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 13 Eylül 2023 tarihinde başladığını duyurdu.

HAC ÖN KAYITLARI 2024 NASIL YAPILACAK?

2024 yılında hacca gitmek isteyen vatandaşlar, ön kayıt işlemlerini 13 Eylül – 11 Ekim tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.

ÇOCUK HACI ADAYLARININ KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Çocuk adayların hac ön kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR 2024?

İlk defa hacca gitmek için kayıt yaptıracak olan hacı adayları 450 liralık hac ön kayıt ücreti yatıracak.

Anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılımı, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal hesabına ön kayıt ücreti yatıracaklardır.



#hac
#hac ön kayıt
#hac kayıtları
#edevlet
#hac ön kayıt başvurusu
#2024 hac kayıtları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
E-Devlet bilgileri ile Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) giriş ekranı