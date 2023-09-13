Hac ön kayıtları
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2024 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 13 Eylül 2023 tarihinde başladığını duyurdu.
HAC ÖN KAYITLARI 2024 NASIL YAPILACAK?
2024 yılında hacca gitmek isteyen vatandaşlar, ön kayıt işlemlerini 13 Eylül – 11 Ekim tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.
Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.
ÇOCUK HACI ADAYLARININ KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Çocuk adayların hac ön kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR 2024?
İlk defa hacca gitmek için kayıt yaptıracak olan hacı adayları 450 liralık hac ön kayıt ücreti yatıracak.
Anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılımı, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal hesabına ön kayıt ücreti yatıracaklardır.