Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkisi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 18-19 MAYIS 2024 İL İL HAVA DURUMU

Marmara'da pazar günü Trakya'da kısa süreli yağmur var. Diğer şehirlerde hava ara ara bulutlanıyor, bölgede çöl tozları 3 gün daha görülmeye devam edecek. Edirne 29, Kocaeli 26, Balıkesir ise 28 derece.

İç Anadolu'ya da çöl tozları geldi. Sivas-Niğde civarında yerel ve hafif yağış bekleniyor. Eskişehir çevresinde güneş parlıyor, Konya ise biraz bulutlu. Eskişehir ve Konya 26, Kayseri 25, Sivas 20 derece.

Ege'de rüzgar orta sertlikte esecek, bölgede 3 gün ciddi bir yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve çöl tozları puslu bir görüntüye neden oluyor. Denizli ve Muğla 31, Manisa 34, Kütahya 26, Bodrum 33 derece.

18 MAYIS CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

19 MAYIS PAZAR HAVA NASIL OLACAK?







