Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde uygulandı. Gözler bu kez sınav sonuçlarına ve cevap anahtarına çevrildi. Adalet Bakanlığı (hakimlik ve savcılık) sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Peki Adalet Bakanlığı (hakimlik ve savcılık) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik ve savcılık sınavı soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI CEVAP ANAHTARI

Adalet Bakanlığı sınav oturumları 23-24 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tarafından uygulanacak sınavların soru ve cevap anahtarı kitapçıklarının söz konusu sınavların sona ermesiyle yayınlandı. İlgili cevap anahtarına:

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI CEVAP ANAHTARI VE SONUÇLARI

Adalet Bakanlığı sınavları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tarafından uygulandı. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlanır yayımlanmaz haberimize ekleyeceğiz.

Sınav sonuçları ise 23 Ocak'ta ÖSYM sonuç ekranı üzerinden erişime açılacak.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı döneminin başladığını duyurdu.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Hakim ve Savcı Yardımcılığı dönemi başlıyor.

2 yıl süren hakim ve savcı adaylığı yerine 1 yılı Adalet akademisinde eğitim, 2 yılı da tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında tabiri caizse usta çırak ilişkisi içerisinde toplam 3 yıl sürecek hakim ve savcı yardımcılığı ile hakim ve savcılarımızın mesleğe kabul öncesi daha nitelikli yetişmelerini amaçlıyoruz.

Milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olsun.

İlk sınav bugün.

800 Adli yargı,

100 Avukatlık'tan geçiş,

100 İdari yargı olmak üzere

1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı için bugün ve yarın (23-24 Aralık) gerçekleşecek sınava giren tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak.

2400'üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağırılacak. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 2400'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacak.

Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 300'üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacak.







