Erdoğan, şöyle konuştu: “Deprem bölgesinde toplam 468 bin 31 hane inşa etmeyi planlıyoruz. Hatay'da 145 bin 650 konut ve 15 bin 224 köy evi, Kahramanmaraş'ta 83 bin konut 18 bin 681, Malatya'da 62 bin konut 16 bin 714 köy evi, Adıyaman'da 43 bin 400 konut 11 bin 400 köy evi, Gaziantep'te 30 bin 150 konut ve 8 bin 162 köy evi, Osmaniye'de 11 bin 600 konut ve 1598 köy evi, Diyarbakır'da 6 bin konut 634 köy evi, Elazığ'da 4 bin 500 konut ve 588 köy evi, Şanlıurfa'da 3 bin konut ve 700 köy evi, Adana'da 1800 konut ve 293 köy evi, Kilis'te 1250 ve 1681 köy evi yapacağız.”