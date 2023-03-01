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Hangi ile ne kadar konut yapılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Depremde yıkık acil yıkılacak ağır hasarlı 203 bin 958 binada 583 bin 628 bağımsız bölüm var. Bunların yüzde 98'i de 2000 öncesi yapılan binalar. Sadece yıkık durumdaki bina 31 binin bağımsız bölüm sayımız 89 binin üzerindedir.” dedi. Deprem bölgesinde toplam 468 bin 31 hane inşa etmeyi planlıyoruz.” diyen Erdoğan, deprem bölgelerine yapılacak konut sayılarını da tek tek açıkladı. Peki hangi ilde kaç konut ve köy evi yapılacak? Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ, Adana, Urfa, Kilis deprem konut sayısı.

13:10 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hangi ilde ne kadar deprem konutu yapılacak?

Hangi ilde ne kadar deprem konutu yapılacak?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumda olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Bize düşen görev, deprem öncesi altyapısı ile yolları hastaneleri ile güvenli yerleşim yerleri inşa etmektir.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Depremde ne kadar bina yıkıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yıkılan bina sayılarına ilişkin, “Depremde yıkık acil yıkılacak ağır hasarlı 203 bin 958 binada 583 bin 628 bağımsız bölüm var. Bunların yüzde 98'i de 2000 öncesi yapılan binalar. Sadece yıkık durumdaki bina 31 binin bağımsız bölüm sayımız 89 binin üzerindedir.” dedi.

Hangi ilde kaç konut ve köy evi yapılacak?

  • Erdoğan, şöyle konuştu: “Deprem bölgesinde toplam 468 bin 31 hane inşa etmeyi planlıyoruz. Hatay'da 145 bin 650 konut ve 15 bin 224 köy evi, Kahramanmaraş'ta 83 bin konut 18 bin 681, Malatya'da 62 bin konut 16 bin 714 köy evi, Adıyaman'da 43 bin 400 konut 11 bin 400 köy evi, Gaziantep'te 30 bin 150 konut ve 8 bin 162 köy evi, Osmaniye'de 11 bin 600 konut ve 1598 köy evi, Diyarbakır'da 6 bin konut 634 köy evi, Elazığ'da 4 bin 500 konut ve 588 köy evi, Şanlıurfa'da 3 bin konut ve 700 köy evi, Adana'da 1800 konut ve 293 köy evi, Kilis'te 1250 ve 1681 köy evi yapacağız.”


#deprem konutları
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#kahramanmaraş
#adıyamanda deprem
#hatay
#Malatya
11 dakika önce
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Hangi ile ne kadar konut yapılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı
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