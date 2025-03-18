Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; bölgede bugün yağmur ve sağanak yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçeleri, Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri, Batman'ın Sason ilçesi ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde zamanla soğumayla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışına döneceği tahmin edildiği belirtildi.