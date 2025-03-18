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Meteoroloji uyardı: 4 ilde yağmur ve kar yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: 4 ilde yağmur ve kar yağış bekleniyor

Tuğba Güner
14:4618/03/2025, Salı
IHA
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Yağış
Yağış

Meteoroloji son dakika güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre kış geri dönüyor. Resmen donacağız. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu. İşte il il hava durumu raporu..

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; bölgede bugün yağmur ve sağanak yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçeleri, Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri, Batman'ın Sason ilçesi ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde zamanla soğumayla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışına döneceği tahmin edildiği belirtildi.

SEL VE BUZLANMAYA KARŞI UYARI

Açıklamada, meydana gelebilecek sel, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu bildirildi.



#hava durumu
#meteoroloji
#yağış

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