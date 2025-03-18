Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; yurt genelinde hava sıcaklığının hissedilir derece azalması bekleniyor. Raporda; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu? Ankara ve İzmir'de sağanak etkili olacak mı? İşte 18 Mart Salı il il hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük, haftalık ve aylık olarak hava durumu tahminlerini yayımlanıyor. 18 Mart günü için ülke genelinde sıcaklıklar düşecek. Marmara Bölgesi başta olmak üzere, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir kesiminde sağanak yağmur bekleniyor. Bugün hava nasıl olacak?
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre yarın İstanbul soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.
Hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'da yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SICAKLIKTA ANİ DÜŞÜŞ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yurt genelinde sıcaklıklar 10-15 derece azalacak.
18 MART TAHMİNİ HAVA DURUMU
İstanbul 7 ° 3 °
Ankara 5 ° -6 °
İzmir 19 ° 7 °
30 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'nin raporunda; 30 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kar, sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde; Ağrı, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Yalova.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Hafta sonu itibarıyla 27 dereceyi gören İstanbul'da tahminler 30'u gösteriyor. Birçok ile yaz havası hakim olurken haftaya sıcaklıkların 20 derece birden düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji uzmanlarına göre İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağabilir.