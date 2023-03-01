Havayolu şirketlerinin ücretsiz tahliye uçuşları devam ediyor mu?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hava yolu şirketlerinin başlattığı ücretsiz tahliye uçuşları bu gece sona eriyor.
HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN ÜCRETSİZ TAHLİYE UÇUŞLARI DEVAM EDİYOR MU?
Türk Hava Yolları, Pegasus ve SunExpress'in 8 Şubat'taki depremlerin ardından başlattığı, bölgeden ayrılmak isteyenleri ücretsiz tahliye ettiği seferler bitti.
Bu süreçte THY'nin 4 bin 885 seferi ile 417 bin 199, SunExpress'in 424 uçuşu ile yaklaşık 18 bin, Pegasus'un 785 seferiyle 152 bin 950 kişi deprem bölgesinden tahliye edildi.