10 filmde 10 kadın Filistin’i anlattı

Filistin’de bu yıl 11.’si düzenlenen Kadın Filmleri Festivali Ramallah’ta başladı. “Ben Filistinliyim” teması adı altında başlayan festivalde Ramallah, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze’den genç kadın yönetmenlerin filmleri gösteriliyor.

Filistindeki genç yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla 2005 yılında kurulan Shashat Derneği tarafından organize edilen festivalde gösterilen filmlerden bazıları şöyle: Yönetmen Fida Nasr’ın “Ben Filistinliyim”, Asma Mısri’nin “Günlerden Biri”, Amjad Halil’in “Ölü Topraklar” ve Vela Saede’nin “İpek İplikleri”.

ÇOCUKLAR İÇİN

Gösterime giren filmlerin ortak yönü ise sadece savaş konusuna değil “annelik” kavramı, kadınların sorumlulukları, çocuklarını koruma çabaları ve kimliklerini ifade etme şekillerine değiniliyor. Öne çıkan filmlerden Alaa Desuki’nin yönettiği “Ghoul”da annelik teması öne çıkıyor. Bomba sesleri altında tek göz bir odanın içinde üç çocuğuyla mahsur kalan bir kadın. Yönetmen işte bu kadının başından geçenleri fantastik bir şekilde aktarıyor.

Desuki, yaptığı açıklamada “Filmin adı, Filistin kültüründeki annenin çocuklara erken yatmalarını söyleyen aldatmacanın öyküsünden geliyor. Anneler gece elektriğin kesilmesi, şiddetli bombardıman, sokaklarda dolaşan ölüme karşı çocuklarını erken yatması için uğraşır. İşte ben bunu anlatırken gerçekliği ve fanteziyi harmanladım” diyor.

GÜNLERDEN BİRİNDE EĞLENERİZ

Fidaa Nasr’ın “Ben Filistinliyim” adlı filminde ise, yönetmen, kişisel tecrübesini, toplum, geleneklerini, işgalleri ve Filistinli bir kadın olduğu için gördüğü baskı ve kısıtlamaları aktarıyor. Fida Attaya’nın “Er-Riaye” adlı filminde, Kuzey Ürdün Vadisi’nde tarlada çalışan Filistinli kadınların su kaynakları için verdiği mücadeyi konu ediyor.

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Asma el-Masri’nin “Günlerden Biri”, filmi ise Gazze Şeridi’nde arkadaş olan dört genç kızın savaş ve yıkıma rağmen hayatlarına renk katmaya çalıştıkları bir güne odaklanıyor. Festival aynı zamanda Gazze’deki Üniversite Mezunları Derneği ve Ayçiçeği İnsan Hakları ve Çevre Koruma Vakfı ile ortaklaşa yürütülen “Yalla Nashov Film” projesinin bir parçası. Festivalin filmleri Ramallah’ın ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde de gösterilecek.

Arap dünyasının uzun soluklu festivali

Festival direktörü Aliye Arsagli, yaptığı açıklamada, “Filistin’deki Kadın Filmleri Festivali, Arap dünyasında kadın sineması festivallerinin en sürekli olanı ve Filistinli film yapımcılar için büyük bir başarı. Bu organizasyon aynı zamanda genç yetenekli kadın yönetmenleri desteklemesi ve onların bir Filistinli film kültürü üretmesi için fırsatlar sağlaması açısından ayrı bir önem arz ediyor“ dedi.