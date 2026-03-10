15 önce Müslüman olup binlerce kilometre uzaktan İstanbul'a geldi: Turistlere İslam'ı anlatıyor

Amira, "Rüyamda çok güzel bir cami görmüştüm ve ona doğru yürümek istiyordum. Aslında caminin ne olduğunu bile bilmiyordum ve araştırmaya başladım. Bunun bir cami olduğunu fark ettim. Etrafımda araştıracak hiçbir şey yoktu. Birkaç yıl sonra Perulu bir Müslüman ile tanıştım. Yine bir ramazan ayıydı, onun inancı için aç kalmasından çok etkilendim. Bana İslam'ı anlattı ve kitaplar verdi. Birkaç ay sonra kiliseye girmek istemedim." dedi.