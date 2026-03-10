15 önce Müslüman olup binlerce kilometre uzaktan İstanbul'a geldi: Turistlere İslam'ı anlatıyor

Peru'da İslam'ın neredeyse hiç bilinmediği bir ortamda büyüyen Jenny Gamarra Amira, 15 yıl önce Müslüman olduktan sonra İstanbul'a yerleşti ve gönüllü olarak Süleymaniye Camisi’nde İspanyolca bilen turistlere İslam'ı anlatıyor. Müslüman olup 13 yıl önce İstanbul'a yerleşen Jenny Gamarra Amira, "Kendimi burada yabancı gibi değil, memleketimde gibi hissettim. Türkiye gerçek vatanım oldu" dedi.
Amira'nın hayatı, yaklaşık 20 yıl önce gördüğü bir rüya ile değişti. Rüyasında gördüğü uzun bir yolun ardından beliren cami için uzun yıllar araştırma yapan Amira, ülkesinde tanıştığı Perulu bir Müslüman sayesinde İslam'la tanıştı.
Peru'nun başkenti Lima'da yaşayan ve çevresinde neredeyse hiç Müslümanın bulunmadığı, İslam kültüründen tamamen uzak bir ortamda aldığı bu büyük karar, hem ailesi hem de çevresi tarafından ciddi tepkiyle karşılandı.
Amira, yaşadığı tüm zorluklara ve engellemelere rağmen kalbinde hissettiği inanç duygusunun peşinden gitmeyi seçti.
Yaklaşık 13 yıldır İstanbul'da yaşayan ve kendine yeni bir hayat kuran Amira, Süleymaniye Camisi'nde Kültürlerarası İletişim Merkezi (KİM) Vakfı gönüllüsü olarak İspanyolca bilen turistlere İslam'ı anlatıyor.
"Peru'da İslam neredeyse hiç bilinmiyor"
Yaşamını anlatan Amira, Müslüman olmadan önce hayatında hiçbir cami görmediğini ve hiçbir Müslümanla tanışmadığını söyledi.
Amira, aylar süren araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar verdiğini ve çevresinin bu karara tepki gösterdiğini söyledi.
"Gerçek vatanım Türkiye oldu"
Türkiye’ye geliş hikayesini de anlatan Amira, bir organizasyonun davetiyle 13 yıl önce ilk kez İstanbul’a geldiğini söyledi.
Kendisini huzurla buluşturan İslam'ı anlatabilmek için eğitimler aldığını söyleyen Amira, şöyle devam etti:
- "Şimdi Süleymaniye Camisi'nde özellikle İspanyolca konuşan turistlere İslam'ı anlatıyorum. İngilizce de anlatmaya çalışıyorum. KİM Vakfı gönüllüsü olarak konuştuğumuz turistlerle medyadaki İslam'la ilgili kötü imajı silmeye çalışıyoruz, hem de İslam'ı anlatıyoruz. İnsanlar genelde, 'Bunları bilmiyorduk, çok teşekkür ederiz' diyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Burada çok mutluyum. Umarım güzel şeylere vesile olabilirim."