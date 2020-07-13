15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü ne zaman ve resmi tatil mi araştırmaları başladı. FETÖ'nün, devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Bu hain darbe girişimin ardından 248 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 196 vatandaşımız ise gazi oldu. Bu önemli gün öncesinde vatandaşlar 15 Temmuz resmi tatil mi gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2020 hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler....

GÜNDEM 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil

15 TEMMUZ 2020 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz 2020 tarihi, Çarşamba gününe denk geliyor.

GÜNDEM Yeni Şafak 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edildi.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

GÜNDEM 15 Temmuz vefası: Ben babamın en hüzünlü yanıyım, ben babamın aslan kahramanıyım

2020 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÇARŞAMBA GÜNÜ

30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ PERŞEMBE GÜNÜ(YARIM GÜN)

31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ CUMA GÜNÜ

REKLAM

1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜ

2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ