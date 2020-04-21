Hayat 17 ülkeden çocuk 23 Nisan için tek nefes oldu Bir dünya bırakın biz çocuklara
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17 ülkeden çocuk 23 Nisan için tek nefes oldu: Bir dünya bırakın biz çocuklara

Maltepe Üniversitesi çatısı altında yer alan Çocuk Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında anlamlı bir buluşmaya imza attı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan dünyanın dört bir yanından 21 çocuk, “Bir Dünya Bırakın” isimli şarkıyı ezberleyip, birlikte seslendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'den minik Ali Mazhar Matur
Türkiye'den minik Ali Mazhar Matur

Küresel çapta etkili olan koronavirüs salgını sürecinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyanın tüm çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı unutulmadı. Maltepe Üniversitesi bünyesinde üstün yetenekli çocuklara akademik eğitim veren Çocuk Üniversitesi, Kore’den Almanya’ya, İran’dan Avusturalya’ya dünyanın dört bir yanından çocukları bir şarkı etrafında topladı. Vanilla Media’nın yapımcılığını üstlendiği proje için 17 farklı ülkeden 21 çocuk, evlerinde kameranın karşısına geçti ve “Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara” isimli 23 Nisan Bayramı’nın simgeleşmiş şarkısını seslendirdi.

17 ülkeden çocuklar bir araya geldi: 23 Nisan için şarkı söylediler
FOTOĞRAF 17
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Küresel çapta etkili olan koronavirüs salgını sürecinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyanın tüm çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı unutulmadı.
Title
Maltepe Üniversitesi bünyesinde üstün yetenekli çocuklara akademik eğitim veren Çocuk Üniversitesi, Kore’den Almanya’ya, İran’dan Avusturalya’ya dünyanın dört bir yanından çocukları bir şarkı etrafında topladı.
Title
Vanilla Media’nın yapımcılığını üstlendiği proje için 17 farklı ülkeden 21 çocuk, evlerinde kameranın karşısına geçti ve “Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara” isimli 23 Nisan Bayramı’nın simgeleşmiş şarkısını seslendirdi.
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Hayatlarında ilk kez bir Türkçe şarkı ezberleyen ve kamera karşısına geçen miniklerin performansları hem gülümsetiyor hem de duygulandırıyor.
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En güzel elbiselerini giyip, evlerinin en sevdiği köşelerinde şarkı söyleyen çocuklar arasında, Bosna Hersek’ten Dalila gibi kedisini kucağına alıp tempo tutan da oldu, Almanya’dan Reil gibi oyuncakları arasından şarkı söyleyen de…
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Çocuklar arasında özellikle kardeşlerin performansları projeye renk kattı. Avusturalya’dan Henry ve Arly, Çin’den William ve Mia, Çad’dan Fatime ve Hattie ile Kore’den Hana ve Sun, şarkıyı söylerken dilleri yeterince dönmemesine rağmen neşeleri ve gayretleriyle dikkat çekiyor.
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23 Nisan için çocukların seslendirdiği “Bir Dünya Bırakın” şarkısının tarihi 1979 yılına dayanıyor.
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Şiir Adnan Çakmakçıoğlu’ya, beste ise Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Sahil Aydoğan’a ait. Şarkı, “1979 Dünya Çocuk Yılı nedeniyle UNICEF tarafından Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nda 47 ülke arasından birinci seçilmişti.
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Maltepe Çocuk Üniversitesi projesinde yer alan çocuklara bu kez Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Avşar enstrümanıyla eşlik etti.
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Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, COVID-19 salgını nedeniyle evlere kapanan çocukların en çok bu günlerde daha güzel bir dünyayı hak ettiklerini söyleyerek,
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“Seçtiğimiz şarkı ve birbirinden habersiz bir araya gelen çocuklar bize çok değerli mesajlar veriyor. Gülümseyen yüzleriyle bize, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda ele el vermeyi, düşlerini, hayallerini anlatıyorlar. Bir şarkıyla umudumuzu tazeliyorlar. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakacağız. 23 Nisan dünyanın tüm çocuklarına kutlu olsun” dedi.
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Projeye katkıda bulunan çocukların isimleri ve ülkeleri şöyle:
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İngiltere- Amelia Yarnell, Özbekistan- Mümtazbegim Rimbayeva, İtalya- Vittoria Longo, Azerbaycan- Zehra Rzayeva, Almanya- Levin Reil, Ukrayna- Elmira Dimitrashches, İran- Arshiya Iranizad, Kazakistan- İlber Nar, Bosna Hersek- Dalila Lindov, Suriye- Rama Haji Hasan, Avustralya- Henry ve Arly Atayman, Çin Halk Cumhuriyeti- William ve Mia Zhang, Çad- Fatime and Hattie Adoum, Kore- Hana ve Sun Li, Fransa- Jean Zignani, Rusya- Daniel Evseec ve Türkiye- Ali Mazhar Matur
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17 ülkeden çocuklar bir araya geldi: 23 Nisan için şarkı söylediler
Maltepe Üniversitesi çatısı altında yer alan Çocuk Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında anlamlı bir buluşmaya imza attı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan dünyanın dört bir yanından 21 çocuk, “Bir Dünya Bırakın” isimli şarkıyı ezberleyip, birlikte seslendirdi.

Hayatlarında ilk kez bir Türkçe şarkı ezberleyen ve kamera karşısına geçen miniklerin performansları hem gülümsetiyor hem de duygulandırıyor. En güzel elbiselerini giyip, evlerinin en sevdiği köşelerinde şarkı söyleyen çocuklar arasında, Bosna Hersek’ten Dalila gibi kedisini kucağına alıp tempo tutan da oldu, Almanya’dan Reil gibi oyuncakları arasından şarkı söyleyen de… Çocuklar arasında özellikle kardeşlerin performansları projeye renk kattı. Avusturalya’dan Henry ve Arly, Çin’den William ve Mia, Çad’dan Fatime ve Hattie ile Kore’den Hana ve Sun, şarkıyı söylerken dilleri yeterince dönmemesine rağmen neşeleri ve gayretleriyle dikkat çekiyor.

23 Nisan için çocukların seslendirdiği “Bir Dünya Bırakın” şarkısının tarihi 1979 yılına dayanıyor. Şiir Adnan Çakmakçıoğlu’ya, beste ise Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Sahil Aydoğan’a ait. Şarkı, “1979 Dünya Çocuk Yılı" nedeniyle UNICEF tarafından Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nda 47 ülke arasından birinci seçilmişti. Maltepe Çocuk Üniversitesi projesinde yer alan çocuklara bu kez Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Avşar enstrümanıyla eşlik etti.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, COVID-19 salgını nedeniyle evlere kapanan çocukların en çok bu günlerde daha güzel bir dünyayı hak ettiklerini söyleyerek, “Seçtiğimiz şarkı ve birbirinden habersiz bir araya gelen çocuklar bize çok değerli mesajlar veriyor. Gülümseyen yüzleriyle bize, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda ele el vermeyi, düşlerini, hayallerini anlatıyorlar. Bir şarkıyla umudumuzu tazeliyorlar. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakacağız. 23 Nisan dünyanın tüm çocuklarına kutlu olsun” dedi.

  • Projeye katkıda bulunan çocukların isimleri ve ülkeleri şöyle:
  • İngiltere- Amelia Yarnell, Özbekistan- Mümtazbegim Rimbayeva, İtalya- Vittoria Longo, Azerbaycan- Zehra Rzayeva, Almanya- Levin Reil, Ukrayna- Elmira Dimitrashches, İran- Arshiya Iranizad, Kazakistan- İlber Nar, Bosna Hersek- Dalila Lindov, Suriye- Rama Haji Hasan, Avustralya- Henry ve Arly Atayman, Çin Halk Cumhuriyeti- William ve Mia Zhang, Çad- Fatime ve Hattie Adoum, Kore- Hana ve Sun Li, Fransa- Jean Zignani, Rusya- Daniel Evseec ve Türkiye- Ali Mazhar Matur

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