Hayat Ünlü oyuncunun sağ bacağı koronavirüs yüzünden kesildi
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Ünlü oyuncunun sağ bacağı koronavirüs yüzünden kesildi

Kanadalı ünlü oyuncu Nick Cordero'nun sağ bacağı koronavirüs nedeniyle kesildi. Cordero’nun eşi, Koronavirüs'ün yol açtığı komplikasyon nedeniyle ünlü oyuncunun sağ bacağının kesilmesinin ardından şu an iyileşmekte olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nick Cordero ve ailesi
Nick Cordero ve ailesi

Ünlü oyuncu Nick Cordero'nun sağ bacağının yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yol açtığı komplikasyon nedeniyle kesildiği bildirildi.

Cordero’nun eşi, Koronavirüs'ün yol açtığı komplikasyon nedeniyle ünlü oyuncunun sağ bacağının kesilmesinin ardından şu an iyileşmekte olduğunu belirtti.

Ünlü oyuncunun iki haftadan uzun süredir virüsle mücadele ettiği aktarıldı. Eşi Amanda Kloots, sosyal medya takipçilerine cumartesi gününün Cordero’nun yoğun bakımda ünitesindeki 18. günü olduğunu söyledi.

Kloots, Cordero’nun hastaneye kaldırıldığında sağ bacağında pıhtılaşma olduğu ve ayak parmaklarına kan gitmediğini de dile getirdi.

Hastane masrafları için kampanya başlatıldı

Sorunları gidermek için aldığı kan seyrelticilerin ünlü oyuncunun kan basıncını etkilediğini ve bağırsaklarında iç kanamaya neden olduğunu ifade eden eşi, oyuncunun arkadaşlarının GoFundMe üzerinden kampanya başlatarak hastane masraflarını ödemesi için yardımcı olduğu belirtildi.

Oyun satışları yüzde 63 büyüdü: Türkiye’de oyun oynayanların sayısı yüzde 40 arttı
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Evde izolasyonun önemli olduğu bu dönemde, oyun oynama oranlarında büyük bir artış oldu.
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Evde kalma süresi uzadıkça bu durumdan en az etkilenecek sektörlerin başında oyun sektörü geliyor.
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Sosyal izolasyon nedeniyle evde kalan oyuncular mobil, PC ya da konsol fark etmeksizin her platformda oyun oynamaya devam ediyor.
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Bununla birlikte oyun severlerin oyunlar için yaptığı harcamalarda artış gösteriyor.
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Pek çok oyun firmasının oyun severlere özel indirimler ve kampanyalar uyguladığını belirten Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Dünya genelinde hem akıllı telefon hem de bilgisayar kullanımında yüzdesel olarak büyük bir artış mevcut.
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Statista’nın raporlarına bakıldığında, satışların dijital oyunlarda yüzde 52, konsol satışlarında ise yüzde 155 oranında bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Toplam oyun satışlarında ise yüzde 63’lük bir ivme söz konusu.
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Türkiye’ye baktığımız zaman sosyal izolasyon nedeniyle evde vakit geçirmenin fazla olduğu bu dönemde günlük aktif oyuncu sayısında yüzde 40’lara varan bir artış mevcut. Bu durum, oyunlara daha fazla para harcanmasına neden oluyor. Tüm dünyada da aynı trend var. Bu hem günlük aktif oyuncu sayıları hem de oyunlara harcanan para miktarında ivme kazanmış durumda” diye konuştu.
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Online turnuvaların daha fazla olduğunu belirten Ozan Aydemir, “Şu anda gençlerimiz hali hazırda evde olduğu için, birçok oyun firması tüm dünyada farklı online oyun içi etkinlikler, kampanyalar ve turnuvalar yapıyor. Türkiye’de de bu geçerli.
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Hatta oyun sektöründen bağımsız non-endemic markalarımız da evlerinde olan çalışanlarını mutlu etmek için şirket içi online turnuvalar düzenliyor. PUBG Mobile, Brawl Stars, Call Of Duty Mobile, Kafa Topu 2, Mobile Legends, CS: GO, DOTA 2, Zula, COD Warzone, LOL, Mount & Blade Bannerlord, kelime ve puzzle oyunları, Steam ve Epic Store’daki offline oyunlar en trend oyun, oyun türü ve platformlar olarak göze çarpıyor.
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Oyuna genel bir kavram olarak bakarsak aileler, şu an evdeki gençlerle vakit geçirmek için kutu oyunlarına da yönelmiş durumda. Online dışında offline oyunlarda türetmeye çalışıyoruz” dedi.
Oyun satışları yüzde 63 büyüdü: Türkiye’de oyun oynayanların sayısı yüzde 40 arttı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalmanın öneminin vurgulandığı bu dönemde, dünyanın en büyük oyun dağıtım ağı ve platformlarından biri olan Steam'de anlık aktif kullanıcı sayısı 23 milyonu geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Sadece Steam değil tüm oyun platformlarında büyük bir yoğunluk söz konusu olduğuna dikkat çeken Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Türkiye'de de evde vakit geçirmenin fazla olduğu bu dönemde, günlük aktif oyuncu sayısında yüzde 40'lara varan bir artış mevcut. Bu durum, oyunlara daha fazla para harcanmasına neden oluyor ” dedi.

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