Ünlü oyuncunun sağ bacağı koronavirüs yüzünden kesildi
Kanadalı ünlü oyuncu Nick Cordero'nun sağ bacağı koronavirüs nedeniyle kesildi. Cordero’nun eşi, Koronavirüs'ün yol açtığı komplikasyon nedeniyle ünlü oyuncunun sağ bacağının kesilmesinin ardından şu an iyileşmekte olduğunu belirtti.
Ünlü oyuncu Nick Cordero'nun sağ bacağının yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yol açtığı komplikasyon nedeniyle kesildiği bildirildi.
Cordero’nun eşi, Koronavirüs'ün yol açtığı komplikasyon nedeniyle ünlü oyuncunun sağ bacağının kesilmesinin ardından şu an iyileşmekte olduğunu belirtti.
Ünlü oyuncunun iki haftadan uzun süredir virüsle mücadele ettiği aktarıldı. Eşi Amanda Kloots, sosyal medya takipçilerine cumartesi gününün Cordero’nun yoğun bakımda ünitesindeki 18. günü olduğunu söyledi.
Hastane masrafları için kampanya başlatıldı
Sorunları gidermek için aldığı kan seyrelticilerin ünlü oyuncunun kan basıncını etkilediğini ve bağırsaklarında iç kanamaya neden olduğunu ifade eden eşi, oyuncunun arkadaşlarının GoFundMe üzerinden kampanya başlatarak hastane masraflarını ödemesi için yardımcı olduğu belirtildi.