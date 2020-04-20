Ünlü oyuncunun sağ bacağı koronavirüs yüzünden kesildi

Kızı için çıktığı yolda hasta çocuklara umut oldu

Ankara'da yaşayan Tuna Doğan, kızı Nil'in lösemi olmasıyla birlikte ilaç masraflarını çıkartabilmek için evden tatlı yapıp satmaya başladı. Bir yandan da hastanedeki diğer çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Doğan, kızı iyileşmesine rağmen başlatmış olduğu iyilik hareketini bitirmedi. Hastalık sürecinden varlığın ve yokluğun ne olduğunu gördüğünü söyleyen Doğan, “Bu süreçte benim hep kendimi verdiğim bir söz vardı. Bir gün hastaneden sağ salim çıkarsak buradaki ailelere de çok destek olmak istiyorum diye. Elimden ne gelirse son nefesime kadar onlara yardım edeceğim” dedi.

