17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu: Hastane önüne bırakıp kaçtı

Çalışmalar sırasında gözaltına alınan Nisa A. serbest bırakılırken, ağır yaralanan Melek Nur Özgener ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Öte Yandan, Nisa A.'nın sosyal medya hesabından tabanca fotoğrafı paylaştığı görüldü.
'Hanginize sıkayım diyor benim kızımda patlıyor'
'Hastanenin önüne atıp kaçıyor'
'Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı var'
'Benim kızımla ne işi olabilir'
Fotoğrafları gösterirken isyan eden baba Bülent Özgener, "Benim kızım 17 yaşında. Bu adamın iki tane çocuğu var. Benim kızımla ne işi olabilir? Bu adam zaten uyuşturucu satıyor. Silah kaçakçılığı var. Ne işi olabilir benim kızımla" dedi.