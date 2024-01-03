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Hayat

17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu: Hastane önüne bırakıp kaçtı

İstanbul Fatih'te iddiaya göre; Ercan D., geçtiğimiz günlerde otomobilin içinde, yanındakilere silah doğrultarak, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dediği 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurarak ağır yaraladı. Özgener'i hastanenin önüne bırakan şüpheli, kayıplara karıştı. Baba Bülent Özgener, "İki kız, bir erkek varmış arabada. Erkek, 'Hanginize sıkayım' demiş. Benim kızımın kafasında patlıyor" diyerek olayı anlattı.

09:43 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:46 - 3/01/2024 Çarşamba
DHA
Polis ekipleri 4 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan Ercan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri 4 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan Ercan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki Melek Nur Özgener, Nisa A.(17) ve Ercan D.(32) ile buluştu. Otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan D., yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup,
"Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?"
dedi. O sırada Ercan D., tetiğe basarak arka koltukta oturan Özgener'i başından vurarak yaraladı. Ardından korkuya kapılan şüpheli, Özgener'i otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karıştı. Yaralı Melek Nur Özgener ameliyata alınırken, polis ekipleri 4 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan Ercan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında gözaltına alınan Nisa A. serbest bırakılırken, ağır yaralanan Melek Nur Özgener ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Öte Yandan, Nisa A.'nın sosyal medya hesabından tabanca fotoğrafı paylaştığı görüldü.


'Hanginize sıkayım diyor benim kızımda patlıyor'

Hastane kapısında, kızından gelecek güzel haberi bekleyen baba Bülent Özgener,
"Geçtiğimiz gün, ben kızımı çağıracağım sırada memurlar aradı. 'Acile gelir misiniz' dediler. Ben sandım ki biri şaka yapıyor. Sonra Melek Özgener'in babası olup olmadığımı sordu. 'Acil hastaneye gelir misiz' dedi. Ben de gittim. Memur bey anlatmaya başladı. İki kız, bir erkek varmış arabada. Erkek 'Hanginize sıkayım' demiş. Benim kızımın kafasında patlıyor. Eli tetiğe değmiş. Arka taraftan girip ön kulak arkasından çıkıyor. Bu adam daha önce de cinayet işlemiş. Denetimli serbestlikten salmışlar"
şeklinde konuştu.

'Hastanenin önüne atıp kaçıyor'

Güçlükle konuşan baba Özgener,
"Geldiğimde gördüm ki yoğun bakımda. Kızım şu an ölümle pençeleşiyor. Arabanın içerisinde mermi patladıktan sonra hastaneye getiriyor. Önüne atıp, bırakıp kızımı kaçmaya başlıyor. Memur arkadaş o sırada görüp plakasını alıyor. Araştırıyorlar. Çocuk yurt dışına da kaçabilir. Memur arkadaşlara da söyleyeceğim. Yurt dışına kaçarsa bulamazlar. Böyle kişilere adalet lazım. Hiç salmamaları lazım
" dedi.

'Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı var'

Baba Özgener,
"Bu yanlarındaki Nisa isimli kızla uzun süredir beraberler. Ama kız ailesinden kopuk. Benim kızımla tanıştıktan sonra iş patlıyor. Kız uyuşturucu satıyordu. Benim kızıma da sattırmaya çalışmışlardır. Vuran çocukta uyuşturucu satıcılığı ve silah kaçakçılığı yapıyor. İlk gördüğümde her tarafı şişmişti. Boynunda yaralar vardı. Belki de kızıma başka şeyler de yapacaklardı bunlar"
ifadelerini kullandı.

'Benim kızımla ne işi olabilir'

Fotoğrafları gösterirken isyan eden baba Bülent Özgener, "Benim kızım 17 yaşında. Bu adamın iki tane çocuğu var. Benim kızımla ne işi olabilir? Bu adam zaten uyuşturucu satıyor. Silah kaçakçılığı var. Ne işi olabilir benim kızımla" dedi.



#Hayat
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#İstanbul
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