Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau boşanıyor.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau 18 yıllık evliliğinin bitişini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Trudeau çifti, çocuklarının iyiliği için Kanadalılardan şu anda ailenin mahremiyetine saygı duymalarını istedi.
Öte yandan Kanada Başbakanlık Sözcüsü Alison Murphy de yaptığı açıklamada, "Ayrılma kararlarıyla ilgili tüm yasal ve etik adımların atıldığından emin olmak için çalıştılar ve bundan sonra da bunu yapmaya devam edecekler." dedi.
Kanada'nın eski başbakanlarından Pierre Elliott Trudeau'nun oğlu olan Justin Trudeau, Sophie Gregoire ile 28 Mayıs 2005'te Montreal'de evlenmişti.
Sophie Gregoire Trudeau, geçen yılki evlilik yıl dönümü paylaşımlarında, çiftin "güneşli günler, şiddetli fırtınalar ve aradaki her şey" arasında gezindiğinden bahsetmiş ve uzun vadeli ilişkilerin "pek çok yönden zorlayıcı" olabileceğini duyurmuştu.