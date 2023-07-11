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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü. Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

16:34 . 11/07/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Vilnius'taki görüşmeleri devam ediyor.

Erdoğan, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kanada Başbakanı Justin Trudeau
#NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi
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