Kanada'da camiye saldırı girişiminde bulunan kişi 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kanada
Kanada'da 2022'de bir camiye balta ve biber gazıyla saldırı girişiminde bulunan kişi, 8 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Mahkeme, Kanada'da Dar Al-Tevhid Camisi'ne biber gazı ve baltayla saldırı girişiminde bulunan Mohammad Moiz Omar hakkında kararını açıkladı.
Omar'ın, tutuklu geçirdiği süre dikkate alınarak yaklaşık 5 yıl hapis yatacağı kaydedilirken, bu sürenin yarısında ise şartlı tahliye imkanı olacağı bildirildi.
Saldırı girişimi
Kanada'nın Mississauga kentinde Omar, 19 Mart 2022'de Dar Al-Tevhid Camisi'nde sabah namazı kılanlara biber gazı sıkmış ve baltayla saldırmak istemişti.
Cami İmamı İbrahim Hindy, yaptığı açıklamada, elinde biber gazı ve balta bulunan bir saldırganın, sabah namazına hazırlananlara zarar veremeden durdurulduğunu söylemişti.