Kanada BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine adaylığını açıkladı.

Joly, Kanada'dakiler de dahil olmak üzere, yerli grupların insan hakları meselelerini gündeme taşıyacaklarını vurgulayarak

"BMİHK'de bulunan ancak görevlerinin tam tersini yapan ve insan haklarını bastırmaya çalışanlardan hesap sorulacağı ve küresel çevresel sorunları savunup adaleti ileri seviyelere taşımak"