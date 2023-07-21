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Kanada İsrail hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesinden endişe duyuyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu" ülkede protestolara yol açmaya devam ederken Trudeau, konuya ilişkin açıklama yaptı. Ontario eyaletinde basın mensuplarına konuşan Trudeau, konuya ilişkin "İsrail hükümetinin sürdürmeye karar verdiği yargı reformlarından dolayı çok endişeliyiz." görüşünü paylaştı. Trudeau, reformların halkın desteği ve mutabakatı ile yapılması gerektiğini kaydetti.

11:49 . 21/07/2023 Cuma
AA
Kanada Başbakanı Justin Trudeau

Kanada Başbakanı Justin Trudeau

Kanada Başbakanı Justin Trudeau,
"İsrail hükümetinin sürdürmeye karar verdiği yargı reformlarından dolayı çok endişeliyiz."
ifadesini kullandı.

​​​​​​​National Post gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı
"yargı reformu"
ülkede protestolara yol açmaya devam ederken Trudeau, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ontario eyaletinde basın mensuplarına konuşan Trudeau, konuya ilişkin
"İsrail hükümetinin sürdürmeye karar verdiği yargı reformlarından dolayı çok endişeliyiz."
görüşünü paylaştı.

Trudeau, reformların halkın desteği ve mutabakatı ile yapılması gerektiğini kaydetti.


Devam eden şiddet olaylarının bölge halkını olumsuz etkilediğini söyleyen Trudeau, halkın gerginliğin azalmasını ve barışı talep ettiğini belirtti.


İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletmesi hakkında Trudeau,
"Kanada'nın, bu yerleşimlerin ve yerleşim sürecinin yasa dışı olduğuna dair tutumu uzun süredir aynı. Duruma karşı duruşumuzu sürdürmemiz gerekiyor."
dedi.​​​​​​​

Trudeau, İsrailli mevkidaşı Netanyahu'yu ülkesine davet etmeyi şimdilik planlamadığını da sözlerine ekledi.



Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu
"yargı reformu"
, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.


Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi kapsamında yeniden düğmeye basmıştı.


Hükümet karşıtı protesto hareketi de iktidarın bu adımına karşı ülke genelinde protestolar ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.





#Benjamin Netanyahu
#Justin Trudeau
#Kanada
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