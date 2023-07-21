Kanada İsrail hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesinden endişe duyuyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau
Trudeau, reformların halkın desteği ve mutabakatı ile yapılması gerektiğini kaydetti.
Devam eden şiddet olaylarının bölge halkını olumsuz etkilediğini söyleyen Trudeau, halkın gerginliğin azalmasını ve barışı talep ettiğini belirtti.
Trudeau, İsrailli mevkidaşı Netanyahu'yu ülkesine davet etmeyi şimdilik planlamadığını da sözlerine ekledi.
Tartışmalı yargı düzenlemesi
Başbakan Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.
Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi kapsamında yeniden düğmeye basmıştı.
Hükümet karşıtı protesto hareketi de iktidarın bu adımına karşı ülke genelinde protestolar ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.