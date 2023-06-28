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Kanada Başbakanı Trudeau Kurban Bayramı mesajı yayımladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kurban Bayramı sebebiyle mesaj yayımladı. Trudeau, mesajında, Kanada ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların, Kurban Bayramı'nı kutladığını belirterek, "İslam'ın en kutsal tarihlerinden biri olan Kurban Bayramı, Hz. İbrahim'in itaat ve fedakarlık hikayesini anıyor. Ülkenin dört bir yanındaki aileler ve arkadaşlar dua etmek ve ihtiyacı olanlarla yemeklerini paylaşmak için bir araya geldikçe, Kanada'daki Müslüman toplulukların her gün gösterdiği fedakarlık, merhamet ve hayırseverlik değerlerinden hepimiz ilham alabiliriz." sözlerini paylaştı.

16:33 . 28/06/2023 Çarşamba
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau

Kanada Başbakanı Justin Trudeau

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kurban Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.


Trudeau, mesajında, Kanada ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların, Kurban Bayramı'nı kutladığını belirterek,
"İslam'ın en kutsal tarihlerinden biri olan Kurban Bayramı, Hz. İbrahim'in itaat ve fedakarlık hikayesini anıyor. Ülkenin dört bir yanındaki aileler ve arkadaşlar dua etmek ve ihtiyacı olanlarla yemeklerini paylaşmak için bir araya geldikçe, Kanada'daki Müslüman toplulukların her gün gösterdiği fedakarlık, merhamet ve hayırseverlik değerlerinden hepimiz ilham alabiliriz."
sözlerini paylaştı.

Kanada ve dünyadaki herkesin inançlarını korkusuzca yaşamakta özgür olması gerektiğini vurgulayan Trudeau, İslamofobi ve nefretin her türüne karşı durmaya devam edeceklerini kaydetti.


"Birlikte, herkesin kendini güvende ve saygın hissettiği bir Kanada inşa edebiliriz"
görüşünü dile getiren Trudeau, herkese harika bir Kurban Bayramı diledi.

Sosyal medya hesabından videolu olarak da paylaştığı mesajını,
"Eid Mubarak!"
diyerek bitiren Trudeau, yazılı metinde de Arapça olarak "!عيد مبارك’" (Bayram Mübarek) ifadesini kullandı.



#Kanada
#Justin Trudeau
#Kurban Bayramı
1 saat önce
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