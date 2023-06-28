Kanada Başbakanı Trudeau Kurban Bayramı mesajı yayımladı

"İslam'ın en kutsal tarihlerinden biri olan Kurban Bayramı, Hz. İbrahim'in itaat ve fedakarlık hikayesini anıyor. Ülkenin dört bir yanındaki aileler ve arkadaşlar dua etmek ve ihtiyacı olanlarla yemeklerini paylaşmak için bir araya geldikçe, Kanada'daki Müslüman toplulukların her gün gösterdiği fedakarlık, merhamet ve hayırseverlik değerlerinden hepimiz ilham alabiliriz."