Hayat 200 yıllık gömlek modaya yön verecek
KÜLTÜR SANAT

200 yıllık gömlek modaya yön verecek

Tokat Olgunlaşma Enstitüsünde, 200 yıllık kadın gömleğinin yeniden yorumlanıp modaya kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.

Haber Merkezi AA
Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, 200 yıllık gömleği günümüze uyarlayacak çalışmalarda bulunacak.
Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, 200 yıllık gömleği günümüze uyarlayacak çalışmalarda bulunacak.

Enstitüde sergilenen kırmızı ipek üzerine nakış işlemeli 200 yıllık gömlek görenlerin ilgisini çekerken asırlar önce kadınların giyim zevkini de gözler önüne seriyor.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, yaptığı açıklamada, enstitülerin amacının el sanatlarını gelenekten geleceğe taşımak, asılları arşivleyip korumak olduğunu söyledi.

Geçmişte yapılan kıyafetleri, el işlerini ve diğer çalışmaları araştırdıklarına işaret eden Vanlıoğlu, "Biz de yaptığımız araştırmalarda çok özel ve güzel bir çalışma bulduk" dedi.

Zile ilçesinde bir aile tarafından kendilerine 200 yıllık kadın gömleğinin verildiğini anlatan Vanlıoğlu, şunları dile getirdi:

  • "Düğün günü giyilmiş. Çok eski, gümüş telle sarma tekniği ile işleme yapılmış. Gümüş tellerle küçük oya örülmüş. Çok naif. Kumaş saf ipek. O kadar zarif ki hiç makine dikişi kullanılmadan sadece elde dikiş tekniği kullanılmış. 200 yıllık kıyafet, zaman aşımından dolayı bazı yerlerde renk değiştirme, bazı yerlerde de açılmalar olmuş."

"Aldır parlar, candır kaynar"

Gömlek üzerinde çalıştıklarını belirten Vanlıoğlu, gömleğin aslını korumanın yanında günümüz modasına uyarlayarak yeni gömlekler tasarlayacaklarını ve çalışmaları bir defilede sergileyeceklerini ifade etti.

Vanlıoğlu, 200 yıllık gömlek için, giyen kişi tarafından "Aldır parlar, candır kaynar" notunun yazıldığını, gömleğin kendilerine bu notla bırakıldığını da sözlerine ekledi.

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