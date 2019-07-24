Hayat Bin 500 yıllık zeytin ağacı meyve verdi
KÜLTÜR SANAT

Bin 500 yıllık zeytin ağacı meyve verdi

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Demokrasi Meydanı'na taşınan asırlık zeytin ağacı meyve vermeye başladı.

Haber Merkezi AA
Asırlık zeytin ağacı
Asırlık zeytin ağacı

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 2017 yılında "Anıt Ağaç" olarak tescillediği ağaç, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Etrafı çitle korunan 6 metre 48 santimetre çapındaki ağaç, meyve vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hem zeytin ağaçlarının korunmasına dikkati çekmek hem de ilçeye estetik görünümü sağlamak amacıyla asırlık ağacın geçmiş yıllarda yerinin değiştirilerek meydanda toprakla buluşturulduğunu hatırlattı.

Bin 500 yıllık bir geçmişe sahip

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle bakılan ağacın yeniden yaşama döndüğünü kaydeden Tarhan, şöyle devam etti:
  • "Bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen zeytin ağacımız, Mezitli’nin en yaşlı zeytin ağacı olma özelliğine sahip. Üzerinde zeytinleri de görmüş olmamız bizim için de büyük mutluluk kaynağı. Önümüzdeki günlerde ağacımızın yanı başına ikinci Sanat Durağı'mızı da oluşturacağız. O zaman daha çok insan bu bölgeye gelecek."

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