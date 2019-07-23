Hayat Gazoz kapakları ve taşlarda minyatür sanatı
KÜLTÜR SANAT

Gazoz kapakları ve taşlarda minyatür sanatı

Bursa'da geleneksel el sanatlarıyla uğraşan Aylin Özkan (50), taş, deniz kabuğu, gazoz kapağı, hayvan derisi gibi objelere minyatür çizimler yaparak farklı eserler ortaya koyuyor.

Haber Merkezi DHA
Minyatür sanatı.
Minyatür sanatı.
Minyatür sanatı.
Minyatür sanatı.

Osmangazi ilçesinde tarihi Balibey Hanı'ndaki atölyesinde çalışan Özkan, 14 yıldır minyatür sanatıyla uğraşıyor. İstanbul'dan Bursa'ya geldikten sonra hobi olarak merak saldığı minyatür sanatını 'sabır işi' olarak nitelendiriyor.

Farklı objelerin üzerinde görmek etkiliyor

Yıllardır geleneksel Türk İslam sanatlarına ilgisi olduğunu belirten Aylin Özkan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “İlk olarak hat sanatı ile başladım. Hat sanatına başladıktan sonra tezhip derslerine başladım. Bu çalışmalarım 4 sene devam etti. Daha sonra minyatür dersleri başladı. Minyatür beni çok etkiledi ve yapabileceğim alanın minyatür olduğunu farkettim. Minyatür sanatında kendi duygularımı kağıda dökmek beni çok etkiledi.
  • 2012 yılından beri sadece minyatür yapıyorum. Minyatür, kendine özgü perspektifiyle, teknik çizgileriyle, boya ve fırçaların yardımıyla kurguladığımız hayalleri kağıda nakışlamak. Minyatürü her farklı objenin üzerinde görmek beni çok etkiliyor. Bunların hepsi bir denemeydi. Hepsi de çok ilgi gördü. Ben de farklı farklı objelerde deniyorum.”

Aylin Özkan

İstikrarlı olmak gerekiyor

İki senedir çalışmalarını atölyesinde yürüttüğünü belirten Özkan, “Bu hangi sanat, resimle ne farkı var diyenler oluyor. İşimi severek, aşkla yapıyorum. Minyatürde istikrar, istek ve sevgi çok önemli. Yeni başlayan arkadaşlar oluyor. Pes ettiklerinde yol alınmıyor fakat pes etmeden, istikrarlı bir şekilde yol alındığı zaman başarı yakalanıyor. Ben bu sanatı başarı yakalamak için yapmadım. Gerçekten sevdiğim ve etkilendiğim, kendimi böyle ifade edebildiğim için yaptım. Atölyeye yurtdışından, yurt içinden gelen misafirlerimiz oluyor. Eserlerimden mutlaka bir tanesi onları çok etkiliyor. Bazı ziyaretçilerimiz, beğendikleri çalışmayı tekrar yapmamı istemiyor. Sadece kendisine özel olmasını istiyor” diye konuştu.

Ağaç yediuyurunun rahatsız olmaması için eve girmiyor
HAYAT
Ağaç yediuyurunun rahatsız olmaması için eve girmiyor

Ölen eşinin sözünü unutmadı 64 kilo verdi
HAYAT
Ölen eşinin sözünü unutmadı 64 kilo verdi
Motivasyon notu jandarmaya takıldı

'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

Darbeci pilot yüzbaşı diğer sanıklara vermek isterken yakalandı.
İstanbul ve 23 ile uyarı

İstanbul ve 23 ile uyarı

​Meteoroloji yarın için hava durumu tahminlerini açıkladı.
Uzun kuyruklara son

Uzun kuyruklara son

Yeni sistem ile kayıt işlemleri artık daha hızlı olacak.
Konutta <br>faizleri düşürdü

Konutta
faizleri düşürdü

​5 ile 10 yıl vadede yüzde 1,49'a çektiğini açıkladı.
Yapay zeka<br>tespit edecek

Yapay zeka
tespit edecek

​Orman yangınları ile teknolojik mücadele.
Bir acı<br>haber daha

Bir acı
haber daha

​Selde ölü sayısı 5'e yükseldi, 2 kişi ise aranıyor.

900 baz<br>puan inebilir

900 baz
puan inebilir

​Denizbank Genel Müdürü, faiz tahminini açıkladı.

Emekliye zam farkı 25 Temmuz'da

Emekliye zam farkı 25 Temmuz'da

2,3 milyon kişiye yaklaşık 500 milyon TL maaş farkı ödenek.

YKS tercihleri başladı

YKS tercihleri başladı

Tercih işlemleri, 29 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.
Acılarım <br>şiirlerimi etkiledi

Acılarım
şiirlerimi etkiledi

Şair Yavuz Bülent Bakiler, hayatının bilinmeyenlerini GZT'ye anlattı.
Hakkari'de 2 sivil araca EYP'li saldırı

Hakkari'de 2 sivil araca EYP'li saldırı

Sivil aracın geçişi sırasındaki patlamada bir kişi hayatını kaybetti.
"Uçaklarımıza uyarı ateşi yapılmadı"

"Uçaklarımıza uyarı ateşi yapılmadı"

​Güney Kore, Rusya'ya ait askeri uçağa uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.
4 Türk şirket<br>dünya listesinde

4 Türk şirket
dünya listesinde

​Dünyanın en prestijli listesi olarak biliniyor.
TSK'daki kriptolara operasyon

TSK'daki kriptolara operasyon

​35'i muvazzaf 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.