Ağaç yediuyurunun rahatsız olmaması için eve girmiyor

Türkiye'de koruma altına alınan kemirgen türler arasında yer alan ve görenlerin sincap ya da fare zannettiği ender görülen ağaç yediuyuru, geçen yıl Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Yenidoğanlar köyünde yaşayan Recep Akman’a ait dağ evinin tavanına yuva yaptı.

Akman, önce fare sandığı hayvanın nadir görülen ağaç yediuyuru olduğunu öğrenince şaşırdı. Akman, rahatsız olmaması için kulllanmamaya başladığı evine sadece hayvanı kontrol etmek için gidiyor. Hasancık olarak da bilinen ağaç yediuyuru geçen yıl ve bu yıl dörder yavru dünyaya getirdi. Yavrularının ayrılmasına rağmen kendisi evden gitmedi.

Recep Akman

Recep Akman, şu şekilde açıklamada bulundu: