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4. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı

4. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı

04:008/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde Afyonkarahisar’da düzenlenecek “4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali”ne (BTKFF) başvurular başladı.

13-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin son başvuru tarihi 20 Ağustos. Yöneticiliğini bu yıl da Kültür Sanat gazetecisi Sevda Dursun’un üstlendiği festival’de 1. 2. ve 3.’lük ödüllerinin yanı sıra Büyük Taarruz Özel Ödülü de verilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalde birbirinden farklı temalarla Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, animasyon ve deneysel kategorilerinde filmler yarışacak. Sinema söyleşileri, paneller, senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, oyunculuk atölyeleri ve kamera atölyeleriyle sektörün deneyimli temsilcileri tecrübelerini aktaracak. Detaylı bilgilere buyuktaaruz-kisafilmfestivali.com adresinden ulaşılabilecek.



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