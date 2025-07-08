4. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı

13-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin son başvuru tarihi 20 Ağustos. Yöneticiliğini bu yıl da Kültür Sanat gazetecisi Sevda Dursun’un üstlendiği festival’de 1. 2. ve 3.’lük ödüllerinin yanı sıra Büyük Taarruz Özel Ödülü de verilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalde birbirinden farklı temalarla Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, animasyon ve deneysel kategorilerinde filmler yarışacak. Sinema söyleşileri, paneller, senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, oyunculuk atölyeleri ve kamera atölyeleriyle sektörün deneyimli temsilcileri tecrübelerini aktaracak. Detaylı bilgilere buyuktaaruz-kisafilmfestivali.com adresinden ulaşılabilecek.