Hayat 40 yıl önce kayboldu midesindeki tohumdan incir ağacı çıkınca bulundu
AKTÜEL

40 yıl önce kayboldu midesindeki tohumdan incir ağacı çıkınca bulundu

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki 1974 yılında yaşanan çatışmalarda ölen ve o günden bu yana cesedine ulaşılamayan Ahmet Hergüne'nin cesedi, midesindeki tohumdan incir ağacı çıkınca bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Yapılan kazılarda iki kişinin daha kemiklerine rastlandı.
Yapılan kazılarda iki kişinin daha kemiklerine rastlandı.

1974 yılında Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren bir adamın cesedine 40 yıl sonra ulaşılabildi. Ahmet Hergüner isimli şahsa ait ceset, midesindeki tohumdan çıkan incir ağacının büyümesi ve bölgede pek rastlanmayan bir ağaç olmasından ötürü dikkatleri üzerine çekmesi sayesinde bulundu.

Daily Mirror'ın haberine göre araştırmacılar, Hergüner'in içerisinde bulunduğu tünele atılan dinamit sonucu, tüneldeki diğer iki kişiyle birlikte yaşamını yitirdiğini tespit etti. Buna göre dinamit patlamasının tünelin içerisinde oluşturduğu büyük delik, ortama ışık girmesine imkan tanıyarak incir tohumunun filizlenmesine imkan tanıdı.

  • Ahmet Hergüner'in 84 yaşındaki kız kardeşi Münur Hergüner, "Yarısını Yunanların, diğer yarısını da Türklerin oluşturduğu 4 bin nüfuslu bir köyde yaşıyorduk. 1974'te huzursuzluklar patlak verdi. Kardeşim Ahmet, Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) katıldı. 10 Haziran Günü Yunanlar onu kaçırdı" dedi. Yıllarca kendisinden haber alamadıkları kardeşini aramaya devam ettiklerini dile getiren Hergüner, kardeşinin mezarının midesindeki tohumdan filizlenen bir incir ağacıyla işaretlenmiş olduğundan habersiz olduklarını söyledi.

Araştırmacının merakı olayı gün yüzüne çıkardı

2011'de bir araştırmacının, dağlık bölgedeki bir arazide, etrafta benzerlerinin bulunmamasına rağmen bir mağaranın içerisinden nasıl incir ağacı çıkmış olabileceğini merak etmesiyle gerçek gün yüzüne çıktı. Araştırmacı, ağacın etrafında yaptığı kazı ve incelemeler sırasında insan kalıntıları ve kemikleri keşfedince yetkililer alarma geçti. Yapılan kazılarda iki kişinin daha kemiklerine rastlandı.

Ölümünden kısa bir süre sonra incir yemiş

Münur Hergüner'den alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılması sonucu, midesinden incir ağacı çıkan ceset kalıntılarının Ahmet Hergüner'e ait olduğu kesinleşti. Uzmanlar Ahmet Hergüner'in ölümünden kısa bir süre önce incir yemiş olabileceği sonucuna ulaştı.

Kıbrıs adasında 1963 ila 1974 yılları arasında yaşanan çatışmalarda 200 binden fazla kişinin yerlerinden edildiği belirtilirken, Kıbrıs'ta Kayıp Kişiler Komitesi (CMP) verilerine göre halan aranmakta olan kayıp kişilerin sayısı ise 2 bin olduğu ifade ediliyor.

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