5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne yakışan gelişme: 145 bin ton evsel atıktan 15 milyon kilovat elektrik ve 500 bin ton domates elde edildi

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlayan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir Kayseri bırakabilmek amacıyla doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar ve yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, bu kapsamda faaliyete geçmiş ve geçecek olan tesisler olduğunu söyledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN YENİ ENTEGRE KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ

Büyükşehir’in çevre konusundaki çalışmaları hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, atık yönetim sisteminde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için yeni entegre katı atık düzenli depolama tesisi planladıklarını belirterek, “Atık yönetim sisteminde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla mevcut katı atık düzenli depolama tesisine ek olarak yeni ve tamamen sıfır atık prensibine uygun, evsel nitelikli atıkların güncel mevzuat hükümlerini kapsayacak şekilde yönetimine ilişkin entegre katı atık düzenli depolama tesisi planlama çalışmalarına başlanmıştır” dedi.

REKLAM

Şehri imar ederken, çevrenin de ihmal edilmemesi gerektiğine işaret eden Başkan Büyükkılıç, çevre konusunda icraatçı bir belediye olduklarını kaydederek, “Bizler belediye olarak şehrimizi imar ederken, daha konforlu hale getirmeye çalışırken elbette çevreyi de ihmal edemeyiz. Gelecek kuşakların üzerinde sorumluluğumuz var. Bu alanda çalışmalarımızı artırıp üzerinde de hassasiyetle duruyoruz” dedi.

“500 TON DOMATES ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Çevre konusundaki yatırımları içerisinde yer alan katı atık bertaraf ve atıktan üretilen elektrik üretim tesislerinde adeta bir fabrika gibi çalışıldığını dile getiren Büyükkılıç, “Çevre konusundaki tesislerimiz sayesinde adeta bir fabrika gibi üretim gerçekleştiriyoruz. Evsel katı atık düzenli depolama sahamızda 2021 yılı içerisinde 145 bin ton evsel katı atık bertarafı sağlandı ve katı atık düzenli depo sahamızda metan gazından 2021 yılı ilk 5 ayında 15.700.000 Kwh elektrik üretimi gerçekleştirildi. Elektrik üretimi esnasında oluşan atık ısı ile beslenen kapalı sera sisteminde yıllık 500 ton domates üretimi gerçekleştirildi. Tesis bünyesinde güz mevsimi ile birlikte yeşil alanlarda yapılan yenileme ve budama çalışmaları sonucunda oluşan park bahçe atıklarından 100 ton kompost üretimi gerçekleştirilmiş olup üretilen kompost belediyemize ait yeşil alanlarda ve pezyaj çalışmalarında kullanılıyor” diye konuştu.

REKLAM

“HİZMET BİNALARIMIZDA DAHİ ÇEVRECİYİZ”

Başkan Büyükkılıç, belediyeye ait hizmet binalarında dahi çevreci felsefe ile hareket edildiğini ifade ederek, açıklamasında “Büyükşehir bünyemizdeki hizmet binalarımızda da çevreci bir felsefe ile duyarlılık gösteriyoruz. Belediye hizmet binalarımız içerisinde oluşturulan sıfır atık yönetim sistemi çerçevesinde 4 bin kilo ambalaj atığı, geri dönüşüm tesislerine teslim edilerek ekonomiye kazandırıldı. Şehrimizde bulunan kamu ve özel sağlık kuruluşlarından kaynaklanan 992 ton tıbbi atığın, tıbbi atık sterilizasyon tesisimizde mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafı gerçekleştirildi. Diğer taraftan şehrimizde, gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin ÇED dosyaları incelenerek çevreyle uyumlu yatırımların önü açılmak üzere olumlu rapor verildi. Çevremizin ve doğal yaşam kaynaklarımızın sahibinin yalnızca bizler olmadığı bilinciyle gelecek nesillere daha temiz ve kaliteli bir çevre emanet etmek için yarının doğasını bugünden aldığımız önlemler ile koruyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’müzü de bu vesile ile kutluyoruz” ifadelerini kullandı.