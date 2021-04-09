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Hayat 6 Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması başvuruları başladı
KÜLTÜR SANAT

6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması başvuruları başladı

Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması'nın başvuruları başladı.

Haber Merkezi AA
6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması başvuruları başladı
6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması başvuruları başladı

Kısa filmin gelişimini ve genç yeteneklerin keşfedilmesini amaçlayan yarışmanın tanıtım toplantısı, Beyoğlu Akademi'de gerçekleştirildi.

Tema sınırlamasının olmadığı yarışmaya başvurular "Genel" ve "Lise" olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirilmeye alınacak.

"Geçen yıla nazaran yeniliklerle yolumuza devam etmeyi düşündük"

AA muhabirine yarışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Genel Koordinatörü Aşkın Özcan, 6 yıl önce "Genç Öncüler Kısa Film Yarışması" adıyla yola çıktıklarını belirterek, sanatın gücünden faydalanarak ülkenin sorunlarına dikkati çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özcan, istikararın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bu yıl geçen yıla nazaran yeniliklerle yolumuza devam etmeyi düşündük. Buna göre planlamalar yaptık. Bu yıl jürimizde çok kıymetli isimler var. Yönetmen Derviş Zaim başkanlığındaki jürimizde oyuncu ve senarist Vuslat Saraçoğlu, yönetmen Yeşim Tonbaz, Ensar Altay ve Prof. Dr. Şükrü Sim yer alıyor." dedi.

Geçen yıllarda yapılan değişikliklere değinen Özcan, artık kısa film yarışmasının sadece bir ödül töreniyle bitmediğini, aynı zamanda sinemaya dair keyifli söyleşilerin ve kısa film gösterimlerinin olduğu bir festival havasında devam edeceğini ifade etti.

Özcan, bu yıl İstanbul'da ve Anadolu'daki birkaç ilde ön değerlendirmeyi geçen kısa filmlerin gösterimlerini yapacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"4 gün boyunca Kısa Film Günleri yapıyoruz. Gösterimlere ilave olarak usta isimlerle ustalık sınıfı eğitimleri ve söyleşiler yapmayı planlıyoruz. Bu yıl bir yenilik olarak da atölye çalışmalarımız olacak. Açıkçası biz okul olma gayreti içindeyiz. Bu minvalde emin adımlarla ilerliyoruz. Ödüllerimiz 'genel' ve 'lise' kategorilerinde olmak üzere 2 kategoride toplam 40 bin lira olacak."

Son başvuru tarihi 5 Eylül olarak açıklandı

Yarışmanın ön değerlendirme jürisinde de oyuncu Yiğit Ege Yazar, yönetmen Ramazan Kılıç, oyuncu Nurdan Albamya İnce, sinema yazarı Ayşe Yılmaz ve yönetmen Kasım Ördek bulunuyor.

Danışma kurulunda ise sinema yazarı Tuba Özden Deniz, yazar Cevat Özkaya, yönetmen Abdulhamit Güler ve yönetmen Bekir Bülbül'ün bulunduğu yarışmanın yürütücülüğünü ise Seyid Hamza Günhan, Cihan Demir ve Derya Demirel üstleniyor.

Son başvuru tarihinin 5 Eylül olarak açıklandığı yarışmada eserlerin değerlendirilmesinin ardından Ekim ayında "6. Kısadan Hisse Kısa Film Günleri" başlayacak.

Genel kategoride yarışan filmlerden birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 4 bin lira verilirken, Jüri Özel Ödülü, Genç Öncüler Özel Ödülü ve İzleyici ödülü olarak ise 3'er bin lira takdim edilecek. Lise kategorisinde yarışan filmlerde ise birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncüye 2 bin lira ödül dağıtılacak.

Yarışmaya ilişkin başvuru, katılım koşulları ve teknik bilgiler "www.kisadanhisse.org" internet adresinden öğrenilebilecek.

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