7 Ağustos hava durumu raporu: Meteoroloji'den fırtına ve yağmur uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin genelinde fırtına beklenirken Ege’de sıcaklıkların bir ila 3 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 7 Ağustos hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 7 Ağustos hava durumu raporuna göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ise Kıyı Ege'de bir ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Trakya için fırtına uyarısı
Rüzgarın Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Üç büyük şehir için 7 Ağustos Cuma günü kaydedilen hava durumu tahmini şu şekilde:
İstanbul 28°C: Az bulutlu
İzmir 33°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu