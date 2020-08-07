Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat 7 Ağustos hava durumu raporu Meteorolojiden fırtına ve yağmur uyarısı
AKTÜEL

7 Ağustos hava durumu raporu: Meteoroloji'den fırtına ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin genelinde fırtına beklenirken Ege’de sıcaklıkların bir ila 3 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 7 Ağustos hava durumu raporu…

Haber Merkezi Diğer
Meteoroloji'den fırtına ve yağmur uyarısı.
Meteoroloji'den fırtına ve yağmur uyarısı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 7 Ağustos hava durumu raporuna göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • Hava sıcaklığının ise Kıyı Ege'de bir ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Adana cayır cayır: Hissedilen sıcaklık 47 derece, sokaklar bomboş
HAYAT
Adana cayır cayır: Hissedilen sıcaklık 47 derece, sokaklar bomboş

Trakya için fırtına uyarısı

Rüzgarın Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcaklıkları etkili olacak
GÜNDEM
Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcaklıkları etkili olacak

Üç büyük şehir için 7 Ağustos Cuma günü kaydedilen hava durumu tahmini şu şekilde:

İstanbul 28°C: Az bulutlu

İzmir 33°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Ankara 35°C: Az bulutlu ve açık

Diyarbakır yanıyor: Termometreler 48 dereceye dayandı, uzmanlar uyardı
FOTOĞRAF 13
Title
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Basra kaynaklı sıcaklar havalar Diyarbakır'da hayatı olumsuz etkiledi.
Title
Bunaltıcı sıcaktan etkilenenler serinlemek için havuzlar ve gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar Sur ilçesindeki Anzele Parkı'na akın etti.
Title
Uzmanlar ise aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde özellikle yaşlılar ve kronik hastaların öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor.
Title
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Uğur Çevik, sıcak havalarda günlük 2 ila 3 litre su tüketmesi gerektiğinin önerisinde bulundu.
Title
Çevik, sıcak havaların uyku bozukluğuna da neden olduğuna dikkat çekerek, Sıcak havalarda önerimiz, kişilerin günde en az 2- 3 litre sıvı tüketmesi, sıvı alması, onun dışında özellikle öğlen saatlerinde güneşe maruz uzak kalmamaları gerekmektedir. Yaşlılar ve kronik hastalar bu konuda daha da dezavantaja sahiptir. O yüzden kronik hastalar ve yaşlıların özellikle sıcak havalarda daha da dikkatli olmaları gerekmektedir.
Title
Onun dışında uyku bozuklukları ortaya çıkabilir. Sıcak havaya bağlı olarak özellikle kişilerde uyuyamama sorunu ortaya çıkarıyor dedi.
Title
Öte yandan Diyarbakır Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Güneydoğu bölgelerden itibaren ülkemiz Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Title
Haftanın ikinci yarısında sıcaklıkların tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Title
Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir denildi.
Title
Title
Title
Title
Diyarbakır yanıyor: Termometreler 48 dereceye dayandı, uzmanlar uyardı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da, vatandaşlar sıcaktan korunmak için serin ve gölgelik alanları tercih etti. Uzmanlar, yaşlı ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları için uyarırken, günlük 2 ila 3 litre su tüketilmesi önerisinde bulundu.
Abone Ol Google News
Gençleri kandırıyorlardı

Gençleri kandırıyorlardı

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 kişi yakalandı.
Baba dehşet saçtı

Baba dehşet saçtı

​Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlu ve gelinini öldürdü.
​Macron: Lübnanın iç işlerine karışmak zorundayız

Direniş dalgası yayıldı

Direniş dalgası yayıldı

​ABD ve PKK'ya karşı Türk bayrağı açtılar.
Bir daha asla

Bir daha asla

​İnsanlık tarihinin en karanlık günlerinden biri...

250 bin kişiyle korona denetimi

250 bin kişiyle korona denetimi

​Şimdiye kadarki en kapsamlısı.

Soruşturma krizi

Soruşturma krizi

​Beyrut'taki patlama siyasi ortamı da bozdu.
Utanmaz darbeci

Utanmaz darbeci

​Katil Semih Terzi'ye 'şehit' deyip tehdit etti.
Türkiye Lübnan’ı yalnız bırakmadı

Türkiye Lübnan’ı yalnız bırakmadı

​Yardıma koşan ilk ülke oldu.
Kredili konut satışı yüzde 1000 arttı

Kredili konut satışı yüzde 1000 arttı

​İstanbul birinci, Ankara ikinci sırada.
ABD Kandil'de<br>hasar tespiti yaptı

ABD Kandil'de
hasar tespiti yaptı

​Her zamanki gibi PKK'nın yanında.
AB'den Türkiye açıklaması

AB'den Türkiye açıklaması

​"Üye ülkeler, ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor."
Yunan tuzağına <br>karşı ortak bildiri

Yunan tuzağına
karşı ortak bildiri

"Libya'nın istikrar ve güvenliği hayati önem taşıyor."
Tedbir vurgusu

Tedbir vurgusu

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Arda’ya yıllık 4 milyon TL
Spor

Arda’ya yıllık 4 milyon TL

G.Saray’ın yeni sezon için açıkladığı ilk transfer olan Arda Turan, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 4 milyon TL kazanacak. Tecrübeli oyuncu maç başı ise 100 bin TL alacak. Arda’nın sözleşmesinde performansa dayalı ödemeler de bulunuyor. Arda, maçların yarısında forma giyerse sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.
Altunsoy ve Albayrak ailelerinin acı günü
Gündem

Altunsoy ve Albayrak ailelerinin acı günü

Albayrak ailesinin teyze çocuğu Ahmet Altunsoy’un oğlu, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyesi Nuri Albayrak’ın yeğeni Muhammet Altunsoy, 37 yaşında vefat etti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın da katıldığı cenaze namazını baba Ahmet Altunsoy kıldırdı. Altunsoy, “Konuşacak kelâm bulmakta zorlanıyorum. İftihar ediyorum onunla. Dünyada nurlu yaşamın yolunu arayan birisiydi” dedi. Merhum Altunsoy, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kazlıçeşme’deki aile kabristanına defnedildi.
Türkiye Lübnan’ı yalnız bırakmadı
Dünya

Türkiye Lübnan’ı yalnız bırakmadı

Türkiye, Beyrut Limanı’ndaki patlama sonrası Lübnan’a yardıma koşan ilk ülke oldu. Tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli taşıyan A 400M tipi askeri kargo uçağı önceki gece yarısı Beyrut’a ulaştı. Uçağı karşılayan Beyrut Büyükelçisi “Türkiye, Beyrut’u yalnız bırakmayacak” dedi. Afet bölgesine 40 kişilik ekiple giden AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da “Felaket bitene kadar buradayız” ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.