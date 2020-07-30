Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kurban Bayramında eyyam-ı bahur sıcaklıkları etkili olacak
İSTANBUL

Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcaklıkları etkili olacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, eyyam-ı bahur sıcaklarının Kurban Bayramı boyunca etkisini göstereceğini söyledi. Toros, "Eyyam-ı bahur sıcaklıklarında vatandaşlar güneş çarpmalarına karşı dikkatli olsunlar. Işınların dik geldiği saatlerde güneşe daha az maruz kalsınlar" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Eskilerin yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullandığı eyyam-ı bahur, 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene bayram döneminde etkisini hissettirecek.

Toros, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Modelleme Takımı'nın değerlendirmelerine göre, sıcaklıkların artmaya başlayacağını belirterek, sıcak günler olarak ifade edilen eyyam-ı bahurun artık daha uzun ve etkili olacağını kaydetti.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Meteorolojiden bayramın birinci günü için hava durumu tahmin haritası.

Yurt genelinde Kurban Bayramı'ndan itibaren yazın en sıcak günlerinin yaşanmaya başlayacağını dile getiren Toros, şöyle devam etti:

  • "Eyyam-ı bahur sıcakları bayram boyunca etkisini gösterecek. Bayramın ilk günü Akdeniz ve Ege bölgelerinde 35 dereceyi aşan sıcaklıklar gözleniyor. Arap Yarımadası üzerinde yer alan kuru ve sıcak alçak basınç merkezinin etkisiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar beklenmekte."

Doğu Karadeniz'de yağış var

Toros, bayramın birinci ve ikinci gününde Doğu Karadeniz'de gök gürültülü yağış beklenirken, bölgede sıcaklıklarının 23-25 derece arasında değişeceğini ifade ederek, bayramın 3 ve 4. günlerinde batıdan gelen oluk sistemi nedeniyle Marmara ve Ege'de sıcaklıkların birkaç derece düşerek 27-29 derece hissedilmesinin beklendiğini anlattı.

Akdeniz'de Toroslar ve çevresinde gök gürültülü yağışlar görülmesiyle birlikte sıcaklıklarda 1-2 derecelik düşüş tahmin edildiğini dile getiren Toros, kuzeyde yer alan soğuk sistem sebebiyle Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak yağışların devam edeceğini aktardı.

Güneş çarpmalarına dikkat

Bayramın ilk günleri etkisini gösterecek eyyam-ı bahur günlerinde yaşlı, çocuk, hamile ve hastaların sıcaktan olumsuz etkilenebileceklerini belirten Toros, "Eyyam-ı bahur sıcaklıklarında vatandaşlar güneş çarpmalarına karşı dikkatli olsunlar. Işınların daha dik geldiği saatlerde güneşe daha az maruz kalsınlar. Çok yorucu işlerle uğraşanlar daha dikkatli davranmalılar. Bu günlerde hepimiz daha çok su tüketmeyi ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacağı açıklandı.
Hangi taşı kaldırsalar çıkıyor

Hangi taşı kaldırsalar çıkıyor

İncelemeye gelen ekipler şaşkına döndü.
En hafif tabirle soysuzluktur

'En hafif tabirle soysuzluktur'

Bahçeli'den provokasyon yapanlara sert tepki.
Dört ayrı senaryo hazırladık

Dört ayrı senaryo hazırladık

​Selçuk'tan okulların açılışına ilişkin yeni açıklama.
Tek millet, iki devlet!

Tek millet, iki devlet!

Türkiye-Azerbaycan tatbikatından ilk görüntüler.
Dünyaya<br> mesaj verilirdi

Dünyaya
mesaj verilirdi

İslam dünyasının vitrini olan Osmanlı'da bayramlar nasıldı?

MHP'den <br>ihraç edildi

MHP'den
ihraç edildi

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt için karar verildi.
Tereddüt göstermeyeceğiz

Tereddüt göstermeyeceğiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar.
Türkiye'de ilk: Müjdeli haber Ankara'dan

Türkiye'de ilk: Müjdeli haber Ankara'dan

5 aydır aşı çalışmalarını sır gibi saklıyorlardı.
Bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı saat kaçta?

​İl il Kurban Bayramı namazı saatleri.
İYİ Parti'de Aylin Cesur isyanı

İYİ Parti'de Aylin Cesur isyanı

​Isparta İl Başkanı ve yedi ilçe başkanı zehir zemberek açıklama ile istifa etti.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler.
Vakalar arttı: Valilik harekete geçti

Vakalar arttı: Valilik harekete geçti

​Kurban Bayramı'nda bunları yapmak yasaklandı.
CHP, PKK'ya <br>toprak verecek!

CHP, PKK'ya
toprak verecek!

​​CHP hazırladığı özerlik raporu ile PKK'ya diyet borcunu ödeyecek.
Akın akın gidiyorlar

Akın akın gidiyorlar

​Bayram trafiği gece boyu devam etti.
F-16'larımız Azerbaycan'da

F-16'larımız Azerbaycan'da

​Kardeş Azerbaycan'a güven, Ermenistan'a korku verilecek.
Avustralya’da koronavirüs salgınında rekor sayıda vaka ve ölüm kayda geçti
Dünya

Avustralya’da koronavirüs salgınında rekor sayıda vaka ve ölüm kayda geçti

Avustralya’da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 744 vaka kaydedilirken, 13 kişi hayatını kaybetti. Bu sayıların ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka ve ölüm sayısı olduğu belirtildi.
Avustralya Başbakanı Morrison Türkçe Kurban Bayramı mesajı yayınladı
Dünya

Avustralya Başbakanı Morrison Türkçe Kurban Bayramı mesajı yayınladı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kurban Bayramı öncesinde Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayınladığı mesajında, "Kutsal Kurban Bayramı’nı kutlayan herkesin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. Eyaletlerin kendi koronavirüs kurallarına göre kutlama yapmasının önemine değinen Morrison" Kutsal Kurban Geçtiğimiz yıl bu zamanlar, Müslüman toplumun Avustralya’nın kültürel yapısına getirmiş olduğu saygınlık ve nezaketin büyük zenginliğinden söz etmiştim. O zamanlar hiçbirimiz son aylarda yaşadığımız sorunlarla mücadelede bu erdemlerin ne kadar önemli olduğunu öngöremezdi. Bu zor dönemdeki anlayışınız ve çabalarınız için sizlere derin şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor
Dünya

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor. Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.