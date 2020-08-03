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Hayat Adana cayır cayır Hissedilen sıcaklık 47 derece, sokaklar bomboş
AKTÜEL

Adana cayır cayır: Hissedilen sıcaklık 47 derece, sokaklar bomboş

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle Adana'da termometreler 35 Dereceyi gördü. Nemin yüzde 56 olduğu kentte hissedilen sıcaklık 47 dereceye ulaştı, vatandaşlar evlerine kapandı. Uzmanlar ise

zorunda kalmadıkça açık alanlarda durulmaması konusunda halkı uyardı.

Haber Merkezi İHA
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sulama kanallarında serinlemeye çalışıyor.
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sulama kanallarında serinlemeye çalışıyor.

Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da sıcak hava nem ile birleşince kentte nefes almak bile güçleşti. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 35 derece, nemin ise yüzde 56 olduğu Adana’da hissedilen sıcaklığın 47 derece olduğu öğrenildi.

Uzmanlar uyardı: İki bölgede sağanak yağışa dikkat
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Uzmanlar uyardı: İki bölgede sağanak yağışa dikkat
  • Hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı Adanalıların çoğunun yaylaya ya da denize gittiği görüldü. Adana sokakları boşalırken, kentteki vatandaşlar ise ya evinde kaldı ya da sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.

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Güneş çarpmasına dikkat

Meteoroloji yetkilileri ise hissedilen sıcaklığın 47 derece olmasından dolayı internet sitesinde, "Çok bunaltıcı ve çok sıcak bir hava. Zorda kalınmadıkça açık alanda durulmamalıdır, güneş olmayan yerlerde de dikkatli olunmalıdır. Kalp, tansiyon hastaları çok dikkatli olmalı. Aşırı hareketlerden kaçınmakta fayda var’’ uyarısında bulundu.

Diyarbakır yanıyor: Termometreler 48 dereceye dayandı, uzmanlar uyardı
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Basra kaynaklı sıcaklar havalar Diyarbakır'da hayatı olumsuz etkiledi.
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Bunaltıcı sıcaktan etkilenenler serinlemek için havuzlar ve gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar Sur ilçesindeki Anzele Parkı'na akın etti.
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Uzmanlar ise aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde özellikle yaşlılar ve kronik hastaların öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor.
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Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Uğur Çevik, sıcak havalarda günlük 2 ila 3 litre su tüketmesi gerektiğinin önerisinde bulundu.
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Çevik, sıcak havaların uyku bozukluğuna da neden olduğuna dikkat çekerek, Sıcak havalarda önerimiz, kişilerin günde en az 2- 3 litre sıvı tüketmesi, sıvı alması, onun dışında özellikle öğlen saatlerinde güneşe maruz uzak kalmamaları gerekmektedir. Yaşlılar ve kronik hastalar bu konuda daha da dezavantaja sahiptir. O yüzden kronik hastalar ve yaşlıların özellikle sıcak havalarda daha da dikkatli olmaları gerekmektedir.
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Onun dışında uyku bozuklukları ortaya çıkabilir. Sıcak havaya bağlı olarak özellikle kişilerde uyuyamama sorunu ortaya çıkarıyor dedi.
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Öte yandan Diyarbakır Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Güneydoğu bölgelerden itibaren ülkemiz Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.
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Haftanın ikinci yarısında sıcaklıkların tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir denildi.
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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 48 dereceye dayandı, uzmanlar uyardı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da, vatandaşlar sıcaktan korunmak için serin ve gölgelik alanları tercih etti. Uzmanlar, yaşlı ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları için uyarırken, günlük 2 ila 3 litre su tüketilmesi önerisinde bulundu.


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