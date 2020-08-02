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Gündem Sıcak havayı gören denize koştu Silivri plajında maske ve sosyal mesafe unutuldu
İSTANBUL

Sıcak havayı gören denize koştu: Silivri plajında maske ve sosyal mesafe unutuldu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, güneşli ve sıcak havaları fırsat bilen birçok vatandaş, deniz kenarlarına akın ediyor. İstanbul Silivri'de Kumluk mevkiinde bulunan halk plajı da, her bayram olduğu gibi günübirlik tatilcilerin akınına uğruyor. Koronavirüsün etkisini sürdürdüğü bu günlerde plajda, günübirlikçilerin çoğunun sosyal mesafeye dikkat etmeyip, maske takmaması dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Silivri plajında sosyal mesafe unutuldu.
Silivri plajında sosyal mesafe unutuldu.

Silivri Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevkiinde bulunan Kumluk Plajı, Kurban Bayramı tatilinde, her bayram olduğu gibi günübirlik tatilcilerin akınına uğradı.

Sağlık Bakanlığı’nın, Türkiye’nin plajlarında yaptığı analiz sonuçlarına göre İstanbul’un “Mükemmel” plajları arasında gösterilen ve günübirlik tatilcilerin uğrak noktalarından biri olan Kumluk plajında, ’İğne atılsa yere düşmez’ deyimi gerçek oldu. Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği ilçede, vatandaşlar kendilerini serin sulara bıraktı.

İHA
Kumluk Plajı, Kurban Bayramı tatilinde, her bayram olduğu gibi günübirlik tatilcilerin akınına uğradı.
  • Öte yandan tatilcilerin çoğunun sosyal mesafe kuralına uymayıp, maske takmaması dikkat çekti. Covid-19 nedeniyle sosyal mesafe için düzenleme yapan Silivri Belediyesi ekipleri, sahile çektikleri kırmızı şerit, 1,5 metre arayla sosyal mesafe şartlarını oluşturacak özel alanlar belirlemesine rağmen, sosyal mesafeye uymayanlar oldu.

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