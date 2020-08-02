Sıcak havayı gören denize koştu: Silivri plajında maske ve sosyal mesafe unutuldu Kurban Bayramı tatili nedeniyle, güneşli ve sıcak havaları fırsat bilen birçok vatandaş, deniz kenarlarına akın ediyor. İstanbul Silivri'de Kumluk mevkiinde bulunan halk plajı da, her bayram olduğu gibi günübirlik tatilcilerin akınına uğruyor. Koronavirüsün etkisini sürdürdüğü bu günlerde plajda, günübirlikçilerin çoğunun sosyal mesafeye dikkat etmeyip, maske takmaması dikkat çekti.

Haber Merkezi 02 Ağustos 2020, 10:29 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2020, 10:40 İHA