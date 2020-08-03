Uzmanlar uyardı: İki bölgede sağanak yağışa dikkat

Meteoroloji'nin son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri ve Denizli, Artvin, Rize çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi, Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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İç Anadolu'da sıcaklık düşüyor

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul / 30°C /Az bulutlu ve açık

İzmir / 37°C /Az bulutlu ve açık

Ankara / 30°C /Az bulutlu ve açık