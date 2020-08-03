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Hayat Uzmanlar uyardı İki bölgede sağanak yağışa dikkat
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​Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: 3 Ağustos hava durumu

Uzmanlar uyardı: İki bölgede sağanak yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ağustos hava durumu raporunu yayınladı. Son tahminlere göre; Doğu Karadeniz ve Akdeniz’in batısı için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan İç Anadolu bölgesinde ise sıcaklıkların bir ila 3 derece arasında düşmesi bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, hava durumu raporu…

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İki bölgede sağanak yağışa dikkat.
İki bölgede sağanak yağışa dikkat.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri ve Denizli, Artvin, Rize çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi, Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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İç Anadolu'da sıcaklık düşüyor

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

  • İstanbul / 30°C /Az bulutlu ve açık
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  • Ankara / 30°C /Az bulutlu ve açık

Diyarbakır yanıyor: Termometreler 48 dereceye dayandı, uzmanlar uyardı
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Basra kaynaklı sıcaklar havalar Diyarbakır'da hayatı olumsuz etkiledi.
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Bunaltıcı sıcaktan etkilenenler serinlemek için havuzlar ve gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar Sur ilçesindeki Anzele Parkı'na akın etti.
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Uzmanlar ise aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde özellikle yaşlılar ve kronik hastaların öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor.
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Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Uğur Çevik, sıcak havalarda günlük 2 ila 3 litre su tüketmesi gerektiğinin önerisinde bulundu.
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Çevik, sıcak havaların uyku bozukluğuna da neden olduğuna dikkat çekerek, Sıcak havalarda önerimiz, kişilerin günde en az 2- 3 litre sıvı tüketmesi, sıvı alması, onun dışında özellikle öğlen saatlerinde güneşe maruz uzak kalmamaları gerekmektedir. Yaşlılar ve kronik hastalar bu konuda daha da dezavantaja sahiptir. O yüzden kronik hastalar ve yaşlıların özellikle sıcak havalarda daha da dikkatli olmaları gerekmektedir.
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Onun dışında uyku bozuklukları ortaya çıkabilir. Sıcak havaya bağlı olarak özellikle kişilerde uyuyamama sorunu ortaya çıkarıyor dedi.
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Öte yandan Diyarbakır Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Güneydoğu bölgelerden itibaren ülkemiz Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.
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Haftanın ikinci yarısında sıcaklıkların tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir denildi.
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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 48 dereceye dayandı, uzmanlar uyardı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da, vatandaşlar sıcaktan korunmak için serin ve gölgelik alanları tercih etti. Uzmanlar, yaşlı ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları için uyarırken, günlük 2 ila 3 litre su tüketilmesi önerisinde bulundu.


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