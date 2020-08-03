Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: 3 Ağustos hava durumu
Uzmanlar uyardı: İki bölgede sağanak yağışa dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ağustos hava durumu raporunu yayınladı. Son tahminlere göre; Doğu Karadeniz ve Akdeniz’in batısı için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan İç Anadolu bölgesinde ise sıcaklıkların bir ila 3 derece arasında düşmesi bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, hava durumu raporu…
Meteoroloji'nin son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri ve Denizli, Artvin, Rize çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi, Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu'da sıcaklık düşüyor
Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.