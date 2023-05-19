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76. Cannes Film Festivali'nde Türk sineması tanıtılıyor

76. Cannes Film Festivali 16-27 Mayıs tarihlerinde düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen Türkiye standı ile Türk sineması tanıtılırken Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi Altın Palmiye için yarışacak.

14:55 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer Türkiye standına sinema profesyonelleri tarafından gösterilen yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer Türkiye standına sinema profesyonelleri tarafından gösterilen yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Dünyanın en önemli film festivallerinden olan Cannes Film Festivali’nin 76’ncısı bu yıl 16-27 Mayıs tarihlerinde sinemaseverlerle buluşuyor. Başrolünde Johnny Depp'in oynadığı biyografik drama filmi “Jeanne du Barry” açılan festivalde aralarında Nuri Bilge Ceylan’ın “Kuru Otlar Üstüne” filminin de yer aldığı 21 film Altın Palmiye için yarışacak.


Türk Sineması ve "Yabancı Film Yapım Desteği" Tanıtılacak

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle organize edilen Türkiye standı festivalde yerini aldı. Stantta yapımı tamamlanan, proje veya geliştirme aşamasında olan uzun metraj, kısa metraj, animasyon ve belgesel türündeki projeler uluslararası arenada görücüye çıkıyor.

Festivalde bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim, potansiyel pazarlar oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin gelişmesi gibi sebeplerle sinema sektöründe önemli hale gelen ortak yapım ve proje imkanları görüşülecek.

Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren, yabancı film yapımcılarına uzun metraj film, belgesel ve televizyon dizileri için Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkân sağlayan "Yabancı Film Yapım Desteği" uluslararası film yapımcılarına anlatılacak.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer Türkiye standına sinema profesyonelleri tarafından gösterilen yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini, Türkiye’nin sinema sektöründe her geçen gün etki alanını arttırdığını söyledi. Şanlıer, Türkiye standının yerli yapımcılarla uluslarası sinema profesyonellerinin buluşması noktası olmasının bu alanın genişlemesinde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Nuri Bilge Ceylan Bir Kez Daha Ana Yarışmada

Nuri Bilge Ceylan’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve TRT’nin ortak yapımcılığyla çektiği “Kuru Otlar Üstüne” filmi büyük ödül Altın Palmiye için yarışacak. Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği ve senaryosunu Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte yazdığı filmin başrollerinde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici yer alıyor.

Son dönem Türk Sinemasının en başarılı yönetmenlerinden olan Ceylan, festivale ilk kez 2003 yılında "Uzak" (Distant) filmiyle katılmış ve Büyük Ödül'ü (Grand Prix) kazanarak büyük bir başarı elde etmişti. 2011 yılında "Bir Zamanlar Anadolu'da" (Once Upon a Time in Anatolia) filmiyle Jüri Büyük Ödülü'nü, 2014 yılında "Kış Uykusu" (Winter Sleep) filmiyle Altın Palmiye'yi (Palme d'Or) kazanan yönetmen Türk Sinema tarihine geçmişti.

#Cannes Film Festivali
#türk sineması
#türkiye
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