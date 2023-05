76. Cannes Film Festivali'nde Türk sineması tanıtılıyor

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer Türkiye standına sinema profesyonelleri tarafından gösterilen yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini, Türkiye’nin sinema sektöründe her geçen gün etki alanını arttırdığını söyledi. Şanlıer, Türkiye standının yerli yapımcılarla uluslarası sinema profesyonellerinin buluşması noktası olmasının bu alanın genişlemesinde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Son dönem Türk Sinemasının en başarılı yönetmenlerinden olan Ceylan, festivale ilk kez 2003 yılında "Uzak" (Distant) filmiyle katılmış ve Büyük Ödül'ü (Grand Prix) kazanarak büyük bir başarı elde etmişti. 2011 yılında "Bir Zamanlar Anadolu'da" (Once Upon a Time in Anatolia) filmiyle Jüri Büyük Ödülü'nü, 2014 yılında "Kış Uykusu" (Winter Sleep) filmiyle Altın Palmiye'yi (Palme d'Or) kazanan yönetmen Türk Sinema tarihine geçmişti.