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Hayat

9 bin sözleşmeli personel alınacak: Sağlıkta yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Yayımlanan karara göre; ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.

08:04 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
Ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.

'Sağlık camiasına hayırlı olsun'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun" dedi.




#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanlığı
#Resmi Gazete
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