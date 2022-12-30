Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, işçi personel alımının dün kura çekimiyle tamamlandığını belirterek, "11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları http://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları https://t.co/rvJ4tyWtWN internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 30, 2022