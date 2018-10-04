95 yıl sonra bir ilk: Lozan metni Paris'te sergilenecek
95 yıl sonra bir ilk: Lozan metni Paris'te sergilenecek
Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminin 100’üncü yılı nedeniyle Paris’teki Ordu Müzesi tarafından düzenlenen sergide Türkiye’nin Lozan Antlaşması onay metni ve Atatürk’ün 1923 tarihli mührü de ilk kez sergilenecek. Sergi 20 Ocak'a kadar açık.
Paris’teki Ordu Müzesi’nde yarın açılacak serginin en önemli parçaları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Lozan Antlaşması’nın onay belgesi de bulunuyor. Onay belgesi ilk kez sergilenecek ve bu sayede Atatürk'ün dosyanın üstündeki mührü de 1923’ten beri ilk kez görülecek. Hürriyet'in haberine göre, merkezin başında Türk basınının yakından tanıdığı Herve Magro bulunuyor. Ortaokulu Türkiye’de okuyan, 2009 ile 2013 tarihleri arasında İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Magro akıcı Türkçe konuşuyor.
Sergi 20 Ocak'a kadar sürecek
Fransa, Lozan Antlaşması’na taraf ülkelerin onay belgelerini göndereceği ülke olarak belirlendiği için Türkiye’nin onay belgesi de Paris’in Courneuve adlı banliyösündeki arşiv merkezinde muhafaza ediliyor. Diplomatik arşivler, Mustafa Kemal’in Atatürk soyadını almadan önceki imzasıyla gönderdiği belgelere de ev sahipliği yapıyor. Ordu Müzesi’ndeki sergi 20 Ocak’a kadar sürecek. Websitesinde ziyaretçileri Arabistan’lı Lawrence’ın izlerinin peşinden gitmeye davet eden serginin tanıtım yazısında tarihi yeniden keşfetmek ve günümüz dünyasını daha iyi anlamak için görülmesi elzem deniyor.