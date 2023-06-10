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Hayat

ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı

ABD'li bilim insanı Joe Dituri, daha önce 73 gün olarak tarihe geçen deniz altında en uzun yaşama süresini 100 güne çıkardı. Herhangi bir sorun yaşamayan Dituri, çalışmalarını en kısa sürede bilimin hizmetine sunacak.

09:55 . 10/06/2023 Cumartesi
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ABD'li Joe Dituri herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi.

ABD'li Joe Dituri herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi.

ABD'li Prof. Dr. Joe Dituri, daha önce kırılmış bir rekoru imkansız hale getirdi. Dituri, insan vücudunun uzun süreler boyunca aşırı basınca nasıl tepki verdiğini incelemek için 30 fit derinliğindeki bir lagünün dibinde 100 gün yaşadı.



100 gün sonra karaya çıktı

Florida eyaletine bağlı Key Largo adasında, "Jules Undersea Lodge Neptune 100" projesi olarak adlandırılan araştırma çalışmasında deniz altında en uzun süre yaşama dünya rekorunu kıran bilim insanı yüzeye çıktı.


Herhangi bir sorun yaşamayan Dituri, çalışmalarını en kısa sürede bilimin hizmetine sunacak. Deniz altında yaşamaya ilişkin bir önceki rekor 73 gün olarak tarihe geçmişti.
#Joe Dituri
#ABD
#Florida
28 dakika önce
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