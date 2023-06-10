ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı

ABD'li Joe Dituri herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi.
ABD'li Prof. Dr. Joe Dituri, daha önce kırılmış bir rekoru imkansız hale getirdi. Dituri, insan vücudunun uzun süreler boyunca aşırı basınca nasıl tepki verdiğini incelemek için 30 fit derinliğindeki bir lagünün dibinde 100 gün yaşadı.
100 gün sonra karaya çıktı
Florida eyaletine bağlı Key Largo adasında, "Jules Undersea Lodge Neptune 100" projesi olarak adlandırılan araştırma çalışmasında deniz altında en uzun süre yaşama dünya rekorunu kıran bilim insanı yüzeye çıktı.