Hayat Akasya Durağından etkilenen kadın sürücü taksici oldu
AKTÜEL

Akasya Durağı'ndan etkilenen kadın sürücü taksici oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan 50 yaşında ki Döndü Bahargülü isimli kadın, izlediği dizide taksicilik yapan kadından etkilenerek uzun süredir hayalini kurduğu taksicilik mesleğini yapmaya başladı.

Haber Merkezi İHA
Akasya Durağından etkilenen kadın sürücü taksici oldu​
Döndü Bahargülü

Osmaniye'de Döndü Bahargülü, takip ettiği dizi olan “Akasya Durağı” adlı dizide taksi şoförlüğü yapan “Melahat” isimli karakterden etkilenerek, 10 yıl önce başlayan taksicilik yapma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Bir süre önce banka kredisiyle otomobil alan Döndü Bahargülü, otomobili ticari taksi yaptı. Önceleri oğlunun çalıştırdığı ticari taksiyi, oğlu askerlik hizmetini yapmaya gidince kendisi devralan Bahargülü şöyle konuştu:

  • “Tek hayalim taksicilik yapmaktı. Diziden çok etkilenmiştim. Bende taksi şoförü olma hayali kurdum. Rabbim bana da bu hayalimi nasip etti. Oğlum taksicilik yapıyordu. Kendisi askere gidince işin başına ben geçtim. Kadınlar hayatın her alanında var. Kadın isterse her şeyi başarır. Ben buna kendimi örnek gösterebilirim. Müşterilerim gayet memnun. Bazen şaşıranlar oluyor. Özellikle müşterilerim büyük destek verdiler. İşimi çok seviyorum”

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MÜŞTERİLER MEMNUN

Kadın taksici Döndü Bahargülü ile yolculuk yapan Emre Karadal isimli müşterisi ise, “Direksiyonu, trafik kurallarına uyması gayet başarılı. Kadınların hayatın her alanında çalışması gerektiğine inanıyorum. Döndü hanım da işini gayet başarılı yapıyor. Hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

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